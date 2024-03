BBB 24: Chorando, Yasmin implora por Paredão: 'Não me interessa esse jogo'

Após briga com Davi, Yasmin implora para ser colocada no paredão se o brother voltar da berlinda; Camarote não quer ficar na casa com ele

Após a discussão com Davi, Yasmin Brunet mostrou que deseja ir ao paredão do BBB 24 caso ele continue na casa nesta terça-feira, 05. A modelo comentou que não deseja continuar na casa com a presença do motorista de aplicativo.

Depois de berrar palavrões e discutir com o brother com Leidy ao seu lado, a herdeira de Luiza Brunet pediu para seus companheiros de jogo a colocarem na berlinda. "Gente, eu vou pedir um favor muito sério a vocês. Se ele voltar desse Paredão, eu imploro para vocês me botarem no próximo", falou a modelo.

Michel negou e eles comentaram que acreditam que Davi seguirá na casa. E Yasmin fez o pedido novamente. "Do fundo do coração, me bota no próximo. Eu quero sair. Não quero ficar aqui com ele", falou a modelo, que emendou: "Se eles não tiverem vendo quem é ele lá fora, não me interessa mais esse jogo. Estou sendo sincera".

Após o Sincerão desta segunda-feira, 04, Leidy e Yasmin discutiram com Davi. A briga repercutiu na web e a apresentadora Sonia Abrão ficou pasma com a postura das sisters. A jornalista ficou perplexa com os palavrões usados pela Camarote.

Surpreendendo a todos, o diretor do BBB 24Boninho deixou escapar sua opinião sobre a dupla contra o motorista de aplicativo. O marido de Ana Furtado curtiu um comentário falando como elas estão.

🗣 Yasmin chora e diz: “Se ele (Davi) voltar desse Paredão, eu imploro pra vocês me botarem no próximo” #BBB24#RedeBBBpic.twitter.com/SUno8l5uYl — Big Brother Brasil (@bbb) March 5, 2024

O que aconteceu com Yasmin e Davi?

A relação de Yasmin e Davi nunca foi das melhores dentro da casa, contudo, a situação piorou após a eliminação de Wanessa Camargo por conta da denúncia feita por ele de se sentir agredido por ela depois da última festa.

Para piorar, neste domingo, 03, durante a formação do Paredão, Davi puxou Yasmin para a berlinda, como determinado pelo Big Fone. Ao indicar o nome dela, ele a chamou de "jogadora inútil", o que gerou comoção dentro e fora da casa.

A modelo então foi protegida por Leidy Elin e acabaram se desentendendo até com Matteus. A famosa ainda declarou que não quer dormir no mesmo quarto que o emparedado.

Já a mãe dela, Luiza Brunet, repostou um texto sobre o que seria injúria e acusou o participante de ter feito isso contra sua herdeira. A famosa então falou que Davi teria cometido um crime ao ter falado assim com sua filha. Leia mais aqui.