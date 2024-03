BBB 24: Sonia Abrão se indigna com Leidy e Yasmin: 'Baixaria total'

Após Leidy e Yasmin gritarem com Davi em briga, Sonia Abrão se indigna com palavreado da Camarote e postura provocativa da Pipoca

A apresentadora Sonia Abrão ficou perplexa e deu sua opinião ao ver a briga entre Yasmin, Leidy e Davi nesta segunda-feira, 04, após o Sincerão. A jornalista se indignou com a postura das sisters em relação ao participante, que vem sendo atacado durante a temporada.

Aos berros, Leidy atacou o motorista de aplicativo e ousou ao chegar bem perto dele com a intenção de fazê-lo cometer uma infração para ser expulso. Sonia Abrão então ficou chocada com a atitude da moça e mostrou que não gostou nada disso.

"BBB24: LEIDY PROVOCANDO DAVI PRA QUE ELE PARTA PRA AGRESSÃO E SEJA EXPULSO! Que cena ridícula e constrangedora, é “CANASTRONA” mesmo, como foi enquadrada no “SINCERÃO”! Que apelação!", declarou a comandante do A Tarde é Sua.

Em seguida, Sonia Abrão ficou chocada com a forma como Yasmin falou com Davi. Afinal, ela não gostou de ser chamada de "jogadora inútil", contudo, usou palavras depreciativas para o brother. Inclusive palavrões. "BBB 24: O que é um “inútil” do DAVI perto do “seu koo, seu arrombado de m*rda, seu koo, seu koo, seu b*sta” da YASMIN? Que isso, gente? Baixaria total da camarote!!! Vergonha alheia!", falou a jornalista.

Após o fim do Sincerão, Leidy e Yasmin brigaram com Davi e brother se defendeu das acusações. Aos berros, as sisters se exaltaram.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sonia Abrão (@soniaabrao)

O que aconteceu com Yasmin e Davi?

A relação de Yasmin e Davi nunca foi das melhores dentro da casa, contudo, a situação piorou após a eliminação de Wanessa Camargo por conta da denúncia feita por ele de se sentir agredido por ela depois da última festa.

Para piorar, neste domingo, 03, durante a formação do Paredão, Davi puxou Yasmin para a berlinda, como determinado pelo Big Fone. Ao indicar o nome dela, ele a chamou de "jogadora inútil", o que gerou comoção dentro e fora da casa.

A modelo então foi protegida por Leidy Elin e acabaram se desentendendo até com Matteus. A famosa ainda declarou que não quer dormir no mesmo quarto que o emparedado.

Já a mãe dela, Luiza Brunet, repostou um texto sobre o que seria injúria e acusou o participante de ter feito isso contra sua herdeira. A famosa então falou que Davi teria cometido um crime ao ter falado assim com sua filha. Leia mais aqui.