BBB 24: Boninho curte post e deixa escapar opinião sobre Leidy e Yasmin

Após dicussão entre Leidy, Yasmin e Davi, Boninho curte comentário sobre sisters e acaba deixando escapar sua opinião sobre a dupla

O diretor do BBB 24Boninho curtiu um comentário sobre Leidy e Yasmin e acabou deixando escapar o que anda achando da dupla que resolveu brigar com Davi incessantemente nos últimos dias, desde a expulsão de Wanessa Camargo por agressão.

Há dias a trancista vem questionando a decisão da produção de ter tirado a cantora do programa e a Camarote também já provocou os bastidores ao perder estalecas. Diante do comportamento delas com a direção e também de brigar com Davi, parece que Boninho tem uma visão sobre elas.

O marido de Ana Furtado então curtiu o seguinte comentário sobre a dupla: "Impressionante. O Davi entrou na mente da Leidy e Yasmin de uma forma que eu poucas vezes vi nesse programa . Totalmente descontroladas. Perderam qualquer razão que talvez tivesse. Duas pessoas baixas” .

Após a dicussão generalizada na casa envolvendo o Big Boss de um aviso esclarecendo como funcionam as expulsões no reality show. Afinal, há dias os participantes estão questionando a decisão da produção do programa.

Sonia Abrão se indigna com Leidy e Yasmin após briga com Davi

A apresentadora Sonia Abrão ficou perplexa e deu sua opinião ao ver a briga entre Yasmin, Leidy e Davi nesta segunda-feira, 04, após o Sincerão. A jornalista se indignou com a postura das sisters em relação ao participante, que vem sendo atacado durante a temporada.

Aos berros, Leidy atacou o motorista de aplicativo e ousou ao chegar bem perto dele com a intenção de fazê-lo cometer uma infração para ser expulso. Sonia Abrão então ficou chocada com a atitude da moça e mostrou que não gostou nada disso. Leia mais aqui.

Após o fim do Sincerão, Leidy e Yasmin brigaram com Davi e brother se defendeu das acusações. Aos berros, as sisters se exaltaram.