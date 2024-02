BBB 24: Yasmin debochou da produção? Veja momento que quase rendeu expulsão

Yasmin Brunet foi chamada no confessionário e ganhou recado de Boninho depois de debochar da produção; veja momento polêmico no BBB 24

Na quarta-feira, 28, Yasmin Brunet causou um verdadeiro caos ao tentar levar a casa do Big Brother Brasil 24 para o ‘Tá com Nada". Diante das atitudes da modelo, Boninho usou suas redes sociais para explicar que os brothers não deveriam desafiar a produção do programa para não serem 'eliminados'. Agora, surgiu um vídeo em que a loira aparece debochando da equipe.

Para quem não acompanhou, Yasmin se tornou determinada a aplicar a punição extrema do 'Tá com Nada' para todos os participantes do reality show. Para alcançar esse objetivo, ela começou a infringir as regras do programa propositalmente. Se conseguisse acumular punições suficientes, todos seus rivais que estavam no VIP acabariam na Xepa.

Em um momento específico, a modelo apareceu rebolando na cozinha e debochando da produção ao quebrar mais uma regra. Cantarolando, Yasmin faz questão de mostrar que estava cometendo a infração de propósito e pedindo punições para a equipe: “Mais 50. Quero mais 50, quero mais 50. Sai com comida”, diz em tom de birra.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leo Dias (@leodias)

Pouco tempo depois, a loira foi chamada no confessionário da casa e voltou cabisbaixa. Sem revelar muitos detalhes, Yasmin explicou que tinha abandonado seu plano. Na sequência, o diretor do programa apareceu em sua conta no Instagram para explicar que os brothers poderiam até deixar o reality por mexer com a produção do programa.

"Recado dado para eles: quer brincar com o coleguinha? Pode. Quer levar todo mundo pro 'Tá com Nada'? Pode. Quer brincar com a produção? Não pode não. Com a gente é, mandou, ouviu, tomou atenção? 'Sim, senhor, segue o jogo'. O resto é a brincadeira que eles podem fazer lá dentro. Com a gente não”, o diretor disparou.

Sem citar nomes, Boninho explicou que já tinha conversado com os confinados e que todos estavam ciente das normas do programa: “Recado dado para a galera, todo mundo entendeu e jogo que segue. Se não, eliminação, quem sabe?", ele apontou que a quebra de regras poderia render uma expulsão no reality show da Globo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jose Oliveira (@jbboninho)

Yasmin e Wanessa opinam sobre visita de Deborah Secco:

Na madrugada desta quinta-feira, 29, Yasmin Brunet e Wanessa Camargo refletiram sobre o dia tumultuado com brigas, confusões, estalecadas e festa no Big Brother Brasil 24. As famosas lembraram que receberam uma visita ilustre na casa e, de maneira sincera, opinaram sobre a recepção de Deborah Secco em meio ao caos do confinamento.