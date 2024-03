Combinado? Saída de Wanessa do BBB 24 levanta suspeitas após vídeo antigo viralizar

Os fãs do BBB 24 passaram a acreditar que a expulsão de Wanessa Camargo foi combinada com a produção após um vídeo viralizar

Um dia após a expulsão de Wanessa Camargo do BBB 24, um vídeo da sister ainda dentro do confinamento começou a viralizar nas redes sociais devido a um comentário feito por ela durante uma conversa com Yasmin Brunet.

No bate-papo, a cantora afirma que conversou com 'o além' para tirá-la do reality show caso ela estivesse sendo cancelada pelo público do programa. "Para de fazer isso, de contar coisa que não dá pra contar. Não tem como entender isso que você falou! Falou com quem, com espírito, com o além? Eu não entendi", falou a modelo.

"Aham, é com o além. Eu chamei... eu falei assim: 'Se quiserem me tirar do programa, mais fácil, só fazer um puxe", revelou a artista para a amiga, confirmando as suspeitas de muitas fãs do reality de que ela combinou com a produção para sair da atração, e a acusação de agressão contra Davi foi a solução.

Vale lembrar que desde que saiu do BBB 24 Wanessa não apareceu nas redes sociais para falar com os fãs sobre o que aconteceu na casa. A cantora, apenas, foi flagrada no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, mas não deu nenhuma declaração.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CONTIGO! (@tocontigo)

Veja qual foi a reação da Wanessa Camargo ao ser expulsa

Durante o programa deste sábado, 2, a Globo exibiu o momento em que Wanessa Camargo foi informada de sua desclassificação. Durante a tarde, a artista foi chamada ao confessionário e uma pessoa da equipe do programa deu a notícia sobre a denúncia feita pelo Davi.

"Recebemos uma denúncia de agressão. Essa noite, no final da festa, o Davi disse que você deu um tapa nele enquanto ele estava dormindo e ele se sentiu agredido com esse tapa. Por conta desse tapa, dessa agressão, e da denúncia dele, você vai ter que deixar o Big Brother agora", disse a voz da produção.

Então, Wanessa reagiu de forma surpresa e assustada com a notícia. Logo, ela começou a chorar, se levantou e saiu do confessionário pela porta interna.