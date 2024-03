BBB 24: Yasmin critica postura calma de Davi em briga: 'Pobre coitado'

Após discutir com Davi, Yasmin critica postura "suave" do brother; modelo desabafou sobre ser vista como 'mimada' e ele 'pobre coitado'

A modelo Yasmin Brunet criticou a postura de Davi durante a briga após o Sincerão desta segunda-feira, 04. Muito irritadas, a loira e Leidy gritaram com o motorista de aplicativo que apenas rebateu a algumas acusações.

A herdeira de Luiza Brunet então comentou sobre ele ter uma postura "suave" para se fazer de "pobre coitado" e ela passar de "mimada". Vale lembrar que, nos últimos dias, a Camarote já tinha desabafado sobre pensar que ele deseja fortalecer um estereótipo de "patricinha" sobre ela.

"Independente do que eu queria fazer, não era para eu dar para ele a reação que ele queria, porque ele acabou controlando o que eu estava sentindo. Ele não pode ter esse direito, esse poder de controlar o que eu sinto. E eu dei para ele isso, o que ele queria. Porque ele estava na moral, suave na nave", explicou Yasmin.

"Essa é a maior característica dele: frieza", opinou Pitel. "Ele faz isso para tirar essa reação. Como ele viu que me incomodou isso ontem e eu não falei nada, ele tentou isso de novo, e hoje ele conseguiu o que queria", observou a modelo. "Diferente de mim, que ele briga comigo, ele se descontrola", disse Lucas Henrique.

"Ele amou, ele amou. Ele sentiu prazer extremo, dava pra ver na cara dele o sorrisinho", completou a carioca. Em seguida, Pitel lembrou que Davi não teve nenhuma reação apesar dela tê-lo citado no Sincerão. "O problema dele nunca foi com você, Pitel. Era com a Wanessa e comigo", disse Yasmin.

"O problema dele é com os Camarotes", declarou a alagoana. "Assim como ele falou na festa que Camarote não merecia ganhar. E é óbvio, eu estou dando o que ele quer. Ele é o pobre coitado e eu sou a Camarote mimadinha que foi para cima dele", comentou Yasmin.

Após o Sincerão desta segunda-feira, 04, Leidy e Yasmin discutiram com Davi. A briga repercutiu na web e a apresentadora Sonia Abrão ficou pasma com a postura das sisters. A jornalista ficou perplexa com os palavrões usados pela Camarote.

Surpreendendo a todos, o diretor do BBB 24Boninho deixou escapar sua opinião sobre a dupla contra o motorista de aplicativo. O marido de Ana Furtado curtiu um comentário falando como elas estão.

Chorando, Yasmin implora por Paredão

Após a discussão com Davi, Yasmin Brunet mostrou que deseja ir ao paredão do BBB 24 caso ele continue na casa nesta terça-feira, 05. A modelo comentou que não deseja continuar na casa com a presença do motorista de aplicativo.

Depois de berrar palavrões e discutir com o brother com Leidy ao seu lado, a herdeira de Luiza Brunet pediu para seus companheiros de jogo a colocarem na berlinda. "Gente, eu vou pedir um favor muito sério a vocês. Se ele voltar desse Paredão, eu imploro para vocês me botarem no próximo", falou a modelo. Leia mais aqui.