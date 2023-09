Kayky Brito: O quadro de saúde do ator uma semana após ser atropelado

Kayky Brito foi atropelado há uma semana no Rio de Janeiro. Saiba como ele está e o que aconteceu na vida dos envolvidos

O ator Kayky Brito segue internado no Hospital Copa D’Or, no Rio de Janeiro, após ter sido atropelado há uma semana em uma avenida no Rio de Janeiro. O artista foi atropelado pelo motorista de aplicativo Diones Silva em uma avenida na orla do Rio de Janeiro na madrugada do dia 2 de setembro ao atravessar a rua correndo. Agora, ele está hospitalizado e sedado.

O boletim médico mais recente foi emitido pelo hospital na tarde deste sábado, 9, e informou que o ator permanece sedado e respirando com a ajuda da ventilação mecânica. O quadro de saúde dele está sob controle e sem alterações nas últimas horas. "O Hospital Copa D’Or Informa que o paciente Kayky Fernandes Brito permanece sedado e em ventilação mecânica, com o quadro clínico sob controle e sem alterações nas últimas 24h", informaram. Antes disso, o hospital informou que ele teve uma resposta satisfatória ao tratamento.

Vale lembrar que Kayky Brito foi levado para o hospital Miguel Couto, que é público, pelos Bombeiros logo após o acidente na madrugada. Lá, ele foi diagnosticado com politrauma corporal e traumatismo craniano. No dia seguinte, a família providenciou a transferência dele para um hospital particular na mesma cidade, onde ele está desde então. Dois dias após o acidente, no dia 4 de setembro, Kayky passou por um procedimento cirúrgico.

O boletim médico informou que ele fez uma cirurgia para fixação da fratura na pelve e no membro superior direito. O procedimento foi um sucesso. No dia 6 de setembro, os médicos informaram que o ator passou por uma tomografia e o resultado mostrou sinais de melhora evolutiva.

O que a família de Kayky Brito já falou sobre o caso?

Desde que Kayky Brito foi internado, a família dele está acompanhando tudo de perto e, sempre que pode, se comunica com os fãs por meio das redes sociais. A irmã dele, Sthefany Brito, agradeceu pelo carinho dos fãs com a situação e falou de sua esperança na recuperação do irmão.

"Estou ensaiando vir aqui muitas vezes. Tentei muitas vezes, mas não conseguia falar sem chorar. Não posso deixar de agradecer por todas as orações, apoio e energia positiva em prol do meu irmão. A gente agradece a Deus por ele estar vivo. Ele está aqui, poderia ter sido muito pior. Ele é um guerreiro, está lutando muito. No tempo de Deus e no tempo dele, teremos ele de volta", disse ela.

A mãe dele, Sandra Brito, também emitiu declarações com agradecimentos. "Queria agradecer todas as mensagens, todos os telefonemas... Infelizmente não consigo responder, mas vocês podem acreditar que estou vendo tudo. Agradeço do fundo do meu coração. Fiquei em choque como no dia do meu acidente, ajoelhei e conversei com Deus. Por que??? Fiz tantas perguntas para ele, senti sua mão na minha cabeça, acalmou meu coração e disse: 'Vai ver seu filho'. Saí de casa voando. Coração apertado, mas feliz. Entendi que foi outro livramento. Meu filho está vivo e logo estaremos juntos e sorrindo. Muita gratidão meu Deus. Obrigada por sempre me acalmar e me mostrar o melhor caminho. Agora seguimos com muita fé e amor. Tem muita gente te esperando nesse mundo meu filho, estarei do seu lado todos os dias. Te amo demais. Gratidão por mais uma oportunidade de poder estar aqui agradecendo todo esse carinho que estamos recebendo. Amo vocês, obrigada, obrigada, obrigada", finalizou.

Kayky Brito vive com a companheira Tamara Dalcanale, que é a mãe do filho dele, Kael, de um ano e meio, e ela também já fez homenagens para ele nas redes sociais. "Você é forte, meu amor! E eu tenho certeza que você logo vai estar bem, esse momento ficará para trás e a nossa família, nossa construção de vida e todos os nossos sonhos para futuro se realizarão. Agora é hora de você ficar tranquilo e se recuperar. Aqui, estamos todos juntos com um só coração em você. Só agradeço a Deus por você estar aqui. Tudo vai ficar bem. Tudo vai dar certo, já deu!", disse ela.

O que aconteceu com o motorista que atropelou Kayky Brito?

O motorista que atropelou Kayky Brito é Diones Silva. Ele prestou depoimento na delegacia na última semana e o caso continua a ser investigado pela polícia. "Tenho a minha consciência tranquila. Desde o acidente estou muito abalado. Abalado com o estado de saúde do Kayky, com a massificação da mídia. Fico pensando no filhinho dele, sou pai também",afirmou. Nas redes sociais, ele desabafou ao contar que está sem trabalhar por causa dos danos ao seu carro com o acidente. Com isso, ele abriu uma vaquinha na internet para arrecadar o dinheiro suficiente para arrumar o carro e pagar suas contas durante está afastado do trabalho.

A arrecadação foi um sucesso e ele conseguiu uma quantia muito maior do que a meta. Assim, ele informou que pretende transformar parte do dinheiro em cestas básicas para famílias necessitadas. Ele pedia R$ 30 mil, e arrecado mais de R$ 100 mil. "Passando aqui para agradecer todas as doações, o apoio de cada um, as mensagens e tudo o que vocês fizeram. Estou encerrando a vaquinha muito grato com todas as doações. Podem ter certeza que vai abençoar muito a minha família. Vou conseguir voltar ao meu trabalho. Muito obrigado a cada um de vocês, Deus abençoe grandemente!", celebrou.

A família de Kayky Brito também já se pronunciou sobre o motorista. Em um comunicado nas redes sociais, os familiares do ator informou que são gratos ao motorista por ele ter prestado socorro imediato ao artista após o acidente.

"Gostaríamos de expressar os nossos mais sinceros agradecimentos a todas as manifestações de carinho que temos recebido. Essa corrente de amor e de boas energias reforçam a nossa fé todos os dias. Deixamos aqui também pública, reiterando o que já falamos pelo telefone, nossa genuína gratidão ao Diones Silva, motorista que foi um verdadeiro anjo na vida do Kayky, prestando socorro imediato para o mesmo, fato que com certeza salvou a vida dele! Seremos eternamente gratos! Por aqui, estamos concentrados na recuperação do Kayky, com muita fé, amor e gratidão”, afirmaram.

O depoimento de Bruno De Luca

Na madrugada do acidente, o ator Kayky Brito estava em um quiosque na praia acompanhado do apresentador Bruno De Luca. Após o acidente, o vídeo do momento do atropelamento viralizou na internet e mostrou a reação de De Luca ao ver o acidente. Porém, as imagens também mostram que ele não foi até o atropelamento para ver o que aconteceu. Com isso, ele foi chamado para depor na delegacia na última semana.

Em seu depoimento, ele teria dito que não sabia que era Kayky quem tinha sido atropelado e só recebeu a informação no dia seguinte. "Estou muito assustado. O Kayky é meu melhor amigo, a gente estava escrevendo uma peça junto, se divertindo. Depois que eu fui pagar a conta, aconteceu tudo o que vocês viram. Ele precisa se recuperar. Eu agradeço muito todas as mensagens que eu tenho recebido para passar para ele, e as mensagens para mim também, porque o que eu passei foi muito difícil. Eu espero agora conseguir tomar conta da minha cabeça, melhorar a minha vida e seguir em frente", acrescentou.

Outras testemunhas do atropelamento

Ao longo da semana, a polícia ouviu também o depoimento da passageira do motorista de aplicativo que estava no carro na hora do atropelamento. De acordo com o Jornal Extra, a passageira se chama Maria Estela, é dentista e contou aos policiais que pegou o carro de aplicativo em um shopping e estava indo para um condomínio. Então, ela contou que o motorista não estava dirigindo em alta velocidade. Ela contou que a velocidade do carro era normal e que teria percebido se ele estivesse correndo. E também relatou que pensou que a colisão tinha sido com uma moto, e não um atropelamento quando aconteceu.

A passageira ainda contou que sua filha, que também estava no carro, ficou nervosa e chorou após o atropelamento e que o motorista perguntou se elas estavam bem e disse que já tinha chamado o socorro. Ela ainda afirmou que o motorista parecia ser uma pessoa tranquila e que ficou abalado com o que aconteceu.

Outro depoimento foi do garçom Edivan, que atendeu Kayky e Bruno De Luca no quiosque na praia antes do atropelamento. Em entrevista no Fofocalizando, do SBT, ele contou o que viu. “Eu já estava no meu horário de sair e foi quando eles dois chegaram, era mais ou menos meia-noite. Eles pediram duas doses de vodca e dois energéticos e sentaram atrás do quiosque. O Bruno chegou a tirar o sapato e ficou brincando, mas estavam normal. Eles ficaram brincando, rindo. E eu fiquei esperando até eles consumirem para me pagar e eu fui trocar de roupa para ir para casa. Nisso, escutamos o barulho”, disse ele.

Então, ele comentou sobre a reação após o atropelamento. "O Bruno estava do meu lado, do lado da área do barman, que dá para avistar o ônibus. O Bruno bota a mão na cabeça e grita ‘que isso!’, alguma coisa assim. Eu também fiquei desesperado. Fui até o Kayky e foi chegando mais gente. O rapaz do [aplicativo] também ficou muito nervoso e ligou para o Bombeiro. A gente ficou lá até levar o Kayky, era uma e pouco e eu fui embora”, afirmou.

Na sequência, ele contou como Kayky estava após o atropelamento e disse que o ator não falou nada. "Ele estava com os olhos abertos, a gente via que ele estava respirando. O Bombeiro fez os procedimentos com ele, mas ele não falava nada”, comentou.