Testemunha do atropelamento de Kayky Brito revela detalhes sobre aquela noite

Garçom que foi testemunha do atropelamento de Kayky Brito diz como o ator estava após a colisão com o carro: ‘Estava respirando’

Nesta quarta-feira, 6, o garçom Edivan Martins, que trabalha no quiosque onde Kayky Britoestava antes de ser atropelado, deu o seu depoimento na delegacia no Rio de Janeiro sobre a noite do acidente. Logo depois, ele conversou com a reportagem do programa Fofocalizando, do SBT, e deu novos detalhes sobre aquela noite.

Ele contou para o programa como foi o atendimento para Kayky Brito e Bruno De Luca antes do acidente. “Eu já estava no meu horário de sair e foi quando eles dois chegaram, era mais ou menos meia-noite. Eles pediram duas doses de vodca e dois energéticos e sentaram atrás do quiosque. O Bruno chegou a tirar o sapato e ficou brincando, mas estavam normal. Eles ficaram brincando, rindo. E eu fiquei esperando até eles consumirem para me pagar e eu fui trocar de roupa para ir para casa. Nisso, escutamos o barulho”, disse ele.

Então, ele comentou sobre a reação após o atropelamento. "O Bruno estava do meu lado, do lado da área do barman, que dá para avistar o ônibus. O Bruno bota a mão na cabeça e grita ‘que isso!’, alguma coisa assim. Eu também fiquei desesperado. Fui até o Kayky e foi chegando mais gente. O rapaz do [aplicativo] também ficou muito nervoso e ligou para o Bombeiro. A gente ficou lá até levar o Kayky, era uma e pouco e eu fui embora”, afirmou.

Na sequência, ele contou como Kayky estava após o atropelamento e disse que o ator não falou nada. "Ele estava com os olhos abertos, a gente via que ele estava respirando. O Bombeiro fez os procedimentos com ele, mas ele não falava nada”, comentou.

Por fim, ele contou sobre a reação do motorista de aplicativo que atropelou o ator. "O motorista ficou desesperado. Ele queria que alguém testemunhasse a favor dele, que ele não teve culpa nenhuma, que estava vindo na velocidade certa, tentou ainda desviar. Ele prestou socorro, ligou, chamou o Bombeiro”, contou.

Nesta quarta-feira, o ator Bruno De Luca também prestou depoimento na delegacia. Ele chegou ao local acompanhado de sua companheira, Sthéfany Vidal.

View this post on Instagram A post shared by Leo Dias (@leodias)

Boletim médico mais recente de Kayky Brito

O ator Kayky Brito segue internado no Hospital Copa D’Or, no Rio de Janeiro, desde que sofreu um atropelamento no dia 2 de setembro. No início da tarde desta quarta-feira, 6, o novo boletim médico sobre o quadro de saúde dele foi divulgado e trouxe o resultado de um dos exames dele.

O documento informou que o ator passou por um exame de tomografia e apresentou sinais de melhora evolutiva. “O Hospital Copa D’Or informa que o paciente Kayky Fernandes Brito permanece sedado e em ventilação mecânica. Submetido a novos exames de tomografia, com sinais de melhora evolutiva”, informaram.

O boletim médico anterior informou que Kayky Brito deverá permanecer sedado até quinta-feira, 7, para se recuperar da cirurgia que foi submetido no início da semana. Ele fez um procedimento para fixação de fraturas na pelve e no membro superior direito, que foi bem-sucedido.