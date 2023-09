Como ficou o carro que atingiu Kayky Brito? Motorista pede ajuda para voltar a trabalhar

Motorista de aplicativo reaparece e pede ajuda para voltar a trabalhar após ter carro destruído em acidente com Kayky Brito; veja vídeo

Nesta quinta-feira, 7, o motorista de aplicativo se pronunciou pela primeira vez desde o acidente envolvendo o ator Kayky Brito. Ele fez um apelo para voltar a trabalhar depois que seu carro ficou seriamente danificado na colisão e, inclusive, exibiu um vídeo do estado do veículo após o acidente, que aconteceu no último sábado, 2.

O motorista, que prestou depoimento à polícia na última quarta-feira, 6, afirmou que estava muito abaixo da velocidade permitida em entrevista ao G1: “Até porque eu estava com passageiro, prudência. No trânsito eu nunca me envolvi em problemas, em nada”, ele declarou, assim como a passageira do veículo, que também confirmou a baixa velocidade.

Mesmo assim, o impacto foi grande e deixou marcas no veículo, que aparece destruído nas imagens. Em entrevista ao UOL, ele contou que está sem trabalhar desde o acidente e que não tem dinheiro para cobrir os reparos: “O carro é o único meio de trabalho. Comprei o carro para trabalhar e, se pagar, não tinha nem 10 mil quilômetros rodados”, desabafou.

“Nem sei o que fazer. Tenho dois filhos pequenos, e isso agrava ainda mais meu psicológico”, o motorista desabafou e contou que também foi bloqueado pelo aplicativo: "Para a minha surpresa, o aplicativo me bloqueou, mesmo com as investigações apontando [até agora] uma fatalidade. Nunca tive nenhuma intenção de machucar o menino", declarou.

Ainda em conversa com o UOL, a equipe jurídica do motorista informou que iniciou uma vaquinha online para auxiliar nos custos dos reparos, enquanto ele aguarda a recuperação do ator: “Meus danos foram apenas materiais, graças a Deus. Não tem um dia que eu não pense como está Kayky. Só peço a Deus que tudo fique bem e ele saia logo do hospital”, disse.

Veja o estado em que ficou o veículo:

Recluso, motorista de aplicativo faz desabafo:

O motorista de aplicativo desabafou sobre seu estado após o acidente envolvendo o ator Kayky Brito: "Desde o acidente estou muito abalado. Abalado com o estado de saúde do Kayky, com a massificação da mídia. Fico pensando no filhinho dele, sou pai também", ele declarou ao UOL e contou que tem dois filhos, de 11 e 13 anos.

Como está Kayky Brito após o acidente?

O ator Kayky Brito segue internado no Hospital Copa D’Or, no Rio de Janeiro, desde que foi diagnosticado com politrauma corporal e traumatismo craniano após sofrer um atropelamento na Avenida Lucio Costa, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. No início da tarde desta quarta-feira, 6, o novo boletim médico sobre o quadro de saúde dele foi divulgado e apresentou evolução.