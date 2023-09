Motorista que atropelou Kayky Brito reaparece e pede ajuda: "Nem sei o que fazer"

Motorista que atropelou Kayky Brito está sem trabalho há uma semana; ele também foi excluído por aplicativo

O motorista de aplicativo Diones Coelho da Silva revelou que está sem trabalhar desde o acidente envolvendo o ator Kayky Brito. Ele se pronunciou pela primeira vez e declarou que está com a "consciência tranquila", apesar de ainda abalado com o que viveu.

"Tenho a minha consciência tranquila. Desde o acidente estou muito abalado. Abalado com o estado de saúde do Kayky, com a massificação da mídia. Fico pensando no filhinho dele, sou pai também", declarou ele ao UOL.

Sem dinheiro para fazer reparos no carro, ele também foi expulso pela plataforma na qual trabalhava. "Não tenho como trabalhar [sem o carro]. Para a minha surpresa, o aplicativo me bloqueou, mesmo com as investigações apontando [até agora] uma fatalidade. Nunca tive nenhuma intenção de machucar o menino".

Diones Coelho da Silvadisse que ele ganha em torno de R$ 5 mil por mês trabalhando como motorista de aplicativo, dinheiro que é usado para sustentar a esposa e os dois filhos, de 11 e 13 anos.

"O prejuízo foi avaliado em R$ 10 mil. O valor da franquia é de R$ 4 mil, mais a prestação do carro de R$ 1,7 mil mensais. O carro é o único meio de trabalho. Comprei o carro para trabalhar e se pagar, não tinha nem 10 mil quilômetros rodados. Nem sei o que fazer. Tenho dois filhos pequenos, e isso agrava ainda mais meu psicológico".

Nesta quarta-feira, o ator Bruno De Luca prestou depoimento na delegacia. Ele chegou ao local acompanhado de sua companheira, Sthéfany Vidal. O ator foi questionado sobre seu comportamento ao deixar o local sem ajudar o amigo.

Boletim médico mais recente de Kayky Brito

O ator Kayky Brito segue internado no Hospital Copa D’Or, no Rio de Janeiro, desde que sofreu um atropelamento no dia 2 de setembro. No início da tarde desta quarta-feira, 6, o novo boletim médico sobre o quadro de saúde dele foi divulgado e trouxe o resultado de um dos exames dele.

O documento informou que o ator passou por um exame de tomografia e apresentou sinais de melhora evolutiva. “O Hospital Copa D’Or informa que o paciente Kayky Fernandes Brito permanece sedado e em ventilação mecânica. Submetido a novos exames de tomografia, com sinais de melhora evolutiva”, informaram.