O que testemunha do atropelamento de Kayky Brito disse no depoimento?

Passageira que estava no carro que atropelou Kayky Brito já deu seu depoimento na delegacia. Saiba o que ela disse

O caso do atropelamento do atorKayky Brito segue em investigação pela polícia do Rio de Janeiro. Enquanto ele está internado em um hospital, os investigadores colhem os depoimentos de quem estava na cena do acontecimento. Nesta semana, a passageira que estava no carro de aplicativo que atropelou o ator deu o seu depoimento.

De acordo com o Jornal Extra, a passageira se chama Maria Estela, é dentista e contou aos policiais que pegou o carro de aplicativo em um shopping e estava indo para um condomínio. Então, ela contou que o motorista não estava dirigindo em alta velocidade. Ela contou que a velocidade do carro era normal e que teria percebido se ele estivesse correndo. E também relatou que pensou que a colisão tinha sido com uma moto, e não um atropelamento quando aconteceu.

A passageira ainda contou que sua filha, que também estava no carro, ficou nervosa e chorou após o atropelamento e que o motorista perguntou se elas estavam bem e disse que já tinha chamado o socorro. Ela ainda afirmou que o motorista parecia ser uma pessoa tranquila e que ficou abalado com o que aconteceu.

Como o ator Kayky Brito está?

O ator Kayky Brito segue internado na UTI do Hospital Copa D’Or, no Rio de Janeiro, depois de ter sido transferido para lá do Hospital Miguel Couto. O boletim médico mais recente, emitido na tarde de segunda-feira, 4, informou que ele passou por um procedimento de fixação de fraturas na pelve e no membro superior, que correu bem. O artista está sedado e respirando por meio da ventilação mecânica.

“O Hospital Copa D’Or informa que o paciente Kayky Fernandes Brito permanece sedado, em ventilação mecânica e sob cuidados da equipe assistente na UTI. Hoje foi realizada a fixação de fratura da pelve e do membro superior direito, com sucesso”, informaram.

Como foi o acidente de Kayky Brito?

O ator Kayky Brito, de 34 anos, foi atropelado na madrugada do dia 2 de setembro ao atravessar uma avenida na frente da praia no Rio de Janeiro. De acordo com o Jornal O Globo, o acidente aconteceu na Avenida Lúcio Costa, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. O artista foi atropelado por um motorista de aplicativo, que prestou socorro ao ator, enquanto atravessava a rua. O Corpo de Bombeiros foi chamado por volta da 1h da madrugada para atender ao ferido no acidente e a Polícia Militar também foi ao local. O ator foi levado para o hospital e o motorista foi levado para o Instituto Médico-Legal (IML) para fazer o exame de alcoolemia, que teve o resultado negativo.

Segundo o site G1, o motorista foi autuado por lesão corporal no trânsito. Além disso, fontes informaram que o ator apresentou problemas na respiração antes de ser socorrido. De acordo com o Jornal Extra, o motorista de aplicativo deu um depoimento à polícia e contou que o ator atravessou a avenida de forma repentina e correndo. Assim, ele foi surpreendido com a aparição do ator na pista e tentou desviar ao mudar de faixa, mas não conseguiu. O ator colidiu contra o carro e caiu no asfalto.

Horas depois, o vídeo do acidente vazou na internet. As imagens mostraram quando o ator apareceu correndo na faixa da avenida e foi atingido pelo carro na frente um quiosque. Kayky estava atravessando a avenida após ir até o seu carro pegar um item pessoal enquanto curtia a noite com os amigos em um quiosque na orla da praia. Entre os amigos, ele estava acompanhado do apresentador Bruno De Luca.