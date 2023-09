Carro que atropelou Kayky Brito passou por perícia no Rio de Janeiro

Jornal revela que carro que atropelou o ator Kayky Brito passou por perícia e foi liberado

O ator Kayky Brito segue internado em um hospital no Rio de Janeiro após ter sido atropelado na madrugada do dia 2 de setembro em uma avenida. Agora, o Jornal O Globo informou que o carro que atropelou o artista já passou pela perícia e foi liberado para o dono. Os peritos apontaram as marcas no carro que apontavam para o acidente.

Além disso, o jornal informou que o motorista do carro deverá entregar para a polícia uma gravação que costuma fazer com um celular de suas corridas, já que é motorista de aplicativo. Vale lembrar que o profissional já deu o depoimento na delegacia e afirmou que o ator atravessou a rua correndo e de forma repentina. Ele tentou desviar o carro, mas não conseguiu e atingiu o ator.

Por enquanto, o caso é investigado como lesão corporal culposa, quando há intenção de causar danos.

Boletim médico atualiza o quadro de saúde de Kayky Brito

Na tarde desta segunda-feira, 4, o Hospital Copa D’Or emitiu um novo boletim médico sobre a internação do ator Kayky Brito. O documento informou que o artista passou por um procedimento para fixar as fraturas em algumas partes do seu corpo.

“O Hospital Copa D’Or informa que o paciente Kayky Fernandes Brito permanece sedado, em ventilação mecânica e sob cuidados da equipe assistente na UTI”, diz a nota.

Além disso, o boletim também destaca um procedimento médico, que trouxe notícias positivas para recuperação do artista: "Hoje foi realizada a fixação de fratura da pelve e do membro superior direito, com sucesso”, o hospital finalizou a nota.

O que aconteceu com Kayky Brito?

O ator Kayky Brito, de 34 anos, foi atropelado na madrugada do dia 2 de setembro ao atravessar uma avenida na frente da praia no Rio de Janeiro. De acordo com o Jornal O Globo, o acidente aconteceu na Avenida Lúcio Costa, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. O artista foi atropelado por um motorista de aplicativo, que prestou socorro ao ator, enquanto atravessava a rua. O Corpo de Bombeiros foi chamado por volta da 1h da madrugada para atender ao ferido no acidente e a Polícia Militar também foi ao local. O ator foi levado para o hospital e o motorista foi levado para o Instituto Médico-Legal (IML) para fazer o exame de alcoolemia, que teve o resultado negativo.

Segundo o site G1, o motorista foi autuado por lesão corporal no trânsito. Além disso, fontes informaram que o ator apresentou problemas na respiração antes de ser socorrido. De acordo com o Jornal Extra, o motorista de aplicativo deu um depoimento à polícia e contou que o ator atravessou a avenida de forma repentina e correndo. Assim, ele foi surpreendido com a aparição do ator na pista e tentou desviar ao mudar de faixa, mas não conseguiu. O ator colidiu contra o carro e caiu no asfalto.

Horas depois, o vídeo do acidente vazou na internet. As imagens mostraram quando o ator apareceu correndo na faixa da avenida e foi atingido pelo carro na frente um quiosque. Kayky estava atravessando a avenida após ir até o seu carro pegar um item pessoal enquanto curtia a noite com os amigos em um quiosque na orla da praia. Entre os amigos, ele estava acompanhado do apresentador Bruno De Luca.