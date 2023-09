Namorada de Kayky Brito abre álbum de fotos com o ator: ‘Você é forte’

Namorada de Kayky Brito, Tamara Dalcanale exibe fotos inéditas com o ator e o filho do casal, Kael, enquanto ele está internado no Rio de Janeiro

Namorada de Kayky Brito, a jornalista Tamara Dalcanale surpreendeu seus seguidores neste domingo, 3, ao abrir um álbum de fotos inéditas com o amado em seu feed no Instagram. Enquanto ele está internado em um hospital particular no Rio de Janeiro para se recuperar do atropelamento que sofreu no sábado, ela fez uma homenagem para ele.

Em seu post, Tamara exibiu vários momentos felizes ao lado de Kayky e do filho deles, Kael, de um ano e meio. Na legenda, ela comentou sobre a recuperação do amado.

"Você é forte, meu amor! E eu tenho certeza que você logo vai estar bem, esse momento ficará para trás e a nossa família, nossa construção de vida e todos os nossos sonhos para futuro se realizarão. Agora é hora de você ficar tranquilo e se recuperar. Aqui, estamos todos juntos com um só coração em você. Só agradeço a Deus por você estar aqui. Tudo vai ficar bem. Tudo vai dar certo, já deu!", disse ela.

Durante a madrugada deste domingo, Tamara contou como se sentiu após visitá-lo no hospital. “Que Deus dê forças e ilumine meu amor! Após vê-lo no CTI estou esperançosa, sigo com fé e acreditando que ele vai conseguir ficar bem. Agradeço as inúmeras manifestações de apoio e orações”, disse ela.

Os dois estão juntos desde 2021 e vivem em Curitiba com o filho. Ela estava em Curitiba quando ele sofreu o acidente no Rio de Janeiro enquanto curtia a noite com seus amigos na orla da praia.

O que aconteceu com Kayky Brito?

O ator Kayky Brito foi atropelado por um motorista de aplicativo enquanto atravessava uma avenida durante a madrugada. O motorista prestou socorro ao artista, que foi levado às pressas ao hospital. O motorista foi levado pela polícia militar e fez exames para detectar se estava alcoolizado e o resultado foi negativo. No hospital, o ator foi diagnosticado com politrauma corporal e traumatismo craniano. Ele foi transferido para um hospital particular na tarde de sábado, 2, e segue sedado e respirando com ventilação mecânica.