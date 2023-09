Motorista que atropelou Kayky Brito encerra vaquinha após doações explodirem: "Agradecer"

Motorista que atropelou Kayky Brito encerra vaquinha; ele arrecadou seis vezes mais do que previsto

O motorista Diones Coelho da Silva emocionou os fãs na tarde desta sexta-feira, 8, ao pedir o encerramento da vaquinha online na qual pedia dinheiro para os custos gerados pelo acidente no qual ele foi envolvido. Após atropelar Kayky Brito e ficar impossibilitado de trabalhar, ele pediu ajuda para conseguir arcar com as despesas.

Só que o motorista acabou conseguindo um valor muito maior do que o esperado: ele pedia R$ 30 mil, mas arrecadou mais de R$ 177 mil. Assim, ele decidiu encerrar a vaquinha imediatamente na tarde desta sexta-feira (8).

"Passando aqui para agradecer todas as doações, o apoio de cada um, as mensagens e tudo o que vocês fizeram. Estou encerrando a vaquinha muito grato com todas as doações. Podem ter certeza que vai abençoar muito a minha família. Vou conseguir voltar ao meu trabalho. Muito obrigado a cada um de vocês, Deus abençoe grandemente!", celebrou.

Ontem, a família de Kayky Britoagradeceu ao motorista pelo socorro imediato após o atropelamento - foi ele quem chamou o resgate que chegou em poucos minutos. "Deixamos aqui também pública, reiterando o que já falamos pelo telefone, nossa genuína gratidão ao Diones Silva, motorista que foi um verdadeiro anjo na vida do Kayky, prestando socorro imediato para o mesmo, fato que com certeza salvou a vida dele! Seremos eternamente gratos! Por aqui, estamos concentrados na recuperação do Kayky, com muita fé, amor e gratidão”, afirmaram

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Diones Da Silva (@dionezcoelho23)

Motorista reaparece na internet

Dias depois do atropelamento, o motorista Diones Coelho da Silva apareceu na internet para pedir ajuda e contou que ficou abalado com a situação."Tenho a minha consciência tranquila. Desde o acidente estou muito abalado. Abalado com o estado de saúde do Kayky, com a massificação da mídia. Fico pensando no filhinho dele, sou pai também", declarou ele ao UOL.

Sem dinheiro para fazer reparos no carro, ele também foi expulso pela plataforma na qual trabalhava. "Não tenho como trabalhar [sem o carro]. Para a minha surpresa, o aplicativo me bloqueou, mesmo com as investigações apontando [até agora] uma fatalidade. Nunca tive nenhuma intenção de machucar o menino".