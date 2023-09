Família de Kayky Brito fala pela primeira vez sobre o motorista que atropelou o ator

Em nova declaração, a família de Kayky Brito se pronuncia sobre o motorista que atropelou o ator na semana passada

Nesta quinta-feira, 7, a família do ator Kayky Brito falou pela primeira vez sobre o motorista que atropelou o artista no dia 2 de setembro em uma avenida no Rio de Janeiro. Em uma nova declaração, a família agradeceu pela atitude do motorista de prestar socorro imediato ao ator após o acidente.

No início da mensagem, a família agradeceu pela torcida para a recuperação de Kayky. "Gostaríamos de expressar os nossos mais sinceros agradecimentos a todas as manifestações de carinho que temos recebido. Essa corrente de amor e de boas energias reforçam a nossa fé todos os dias”, informaram.

Então, eles escreveram o agradecimento para o motorista. "Deixamos aqui também pública, reiterando o que já falamos pelo telefone, nossa genuína gratidão ao Diones Silva, motorista que foi um verdadeiro anjo na vida do Kayky, prestando socorro imediato para o mesmo, fato que com certeza salvou a vida dele! Seremos eternamente gratos! Por aqui, estamos concentrados na recuperação do Kayky, com muita fé, amor e gratidão”, afirmaram.

Vale lembrar que o motorista já afirmou que estava trabalhando na hora do acidente. Ele é motorista de aplicativo e estava levando uma mulher e a filha no carro quando Kayky Brito atravessou a rua correndo e de repente. Ele também afirmou que não estava em alta velocidade e a polícia disse que ele teve o resultado negativo no teste de álcool no organismo.

Motorista reaparece na internet

Dias depois do atropelamento, o motorista Diones Coelho da Silva apareceu na internet para pedir ajuda e contou que ficou abalado com a situação."Tenho a minha consciência tranquila. Desde o acidente estou muito abalado. Abalado com o estado de saúde do Kayky, com a massificação da mídia. Fico pensando no filhinho dele, sou pai também", declarou ele ao UOL.

Sem dinheiro para fazer reparos no carro, ele também foi expulso pela plataforma na qual trabalhava. "Não tenho como trabalhar [sem o carro]. Para a minha surpresa, o aplicativo me bloqueou, mesmo com as investigações apontando [até agora] uma fatalidade. Nunca tive nenhuma intenção de machucar o menino".

"O prejuízo foi avaliado em R$ 10 mil. O valor da franquia é de R$ 4 mil, mais a prestação do carro de R$ 1,7 mil mensais. O carro é o único meio de trabalho. Comprei o carro para trabalhar e se pagar, não tinha nem 10 mil quilômetros rodados. Nem sei o que fazer. Tenho dois filhos pequenos, e isso agrava ainda mais meu psicológico".

Como Kayky Brito está?

O ator Kayky Brito segue internado e sedado no Hospital Copa D’Or, no Rio de Janeiro, após ter sido atropelado no dia 2 de setembro. O boletim médico mais recente foi emitido na tarde desta quinta-feira, 7, e informou que ele tem resposta satisfatória ao tratamento.

“O Hospital Copa D’Or informa que o paciente Kayky Fernandes Brito permanece com quadro clínico sem alterações e resposta satisfatória ao tratamento”, informaram.