Kayky Brito: Boletim médico atualiza o quadro de saúde do ator

Kayky Brito está sedado há seis dias após ter sido atropelado no Rio de Janeiro

O ator Kayky Brito segue internado no Hospital Copa D’Or, no Rio de Janeiro, após ter sido atropelado na madrugada do dia 2 de setembro. Um novo boletim médico foi emitido nesta sexta-feira, 8, para atualizar sobre o quadro de saúde do artista.

O documento informou que o ator segue sedado e em ventilação mecânica. “O Hospital Copa D’Or informa que o paciente Kayky Fernandes Brito permanece sedado e em ventilação mecânica, com o quadro clínico sob controle e sem alterações nas últimas 24h”, informaram.

O ator está sedado desde que foi internado, totalizando seis dias. O boletim médico anterior informou que ele teve uma resposta satisfatória ao tratamento.

O que aconteceu com Kayky Brito?

Kayky Brito foi atropelado por um carro dirigido por um motorista de aplicativo em uma avenida na orla da praia no Rio de Janeiro durante a madrugada do dia 2 de setembro. Ele estava em um quiosque acompanhado de seus amigos quando resolveu buscar um item no carro. No caminho de volta, ele foi atropelado enquanto atravessava a avenida. O artista foi levado em estado grave para o hospital e segue sedado até o momento. Ele foi diagnosticado com politrauma corporal e traumatismo craniano.

Família de Kayky Brito fala sobre o motorista que o atropelou

Nesta quinta-feira, 7, a família do ator Kayky Brito falou pela primeira vez sobre o motorista que atropelou o artista no dia 2 de setembro em uma avenida no Rio de Janeiro. Em uma nova declaração, a família agradeceu pela atitude do motorista de prestar socorro imediato ao ator após o acidente.

No início da mensagem, a família agradeceu pela torcida para a recuperação de Kayky. "Gostaríamos de expressar os nossos mais sinceros agradecimentos a todas as manifestações de carinho que temos recebido. Essa corrente de amor e de boas energias reforçam a nossa fé todos os dias”, informaram.

Então, eles escreveram o agradecimento para o motorista. "Deixamos aqui também pública, reiterando o que já falamos pelo telefone, nossa genuína gratidão ao Diones Silva, motorista que foi um verdadeiro anjo na vida do Kayky, prestando socorro imediato para o mesmo, fato que com certeza salvou a vida dele! Seremos eternamente gratos! Por aqui, estamos concentrados na recuperação do Kayky, com muita fé, amor e gratidão”, afirmaram.