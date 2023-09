Mãe de Kayky Brito rompe o silêncio: 'Meu filho está vivo’

Em recado emocionante, mãe de Kayky Brito revela sua reação ao receber a notícia de que o filho foi atropelado de madrugada

Mãe de Kayky Brito, Sandra Brito rompeu o silêncio após o acidente com seu filho para escrever um recado nas redes sociais neste domingo, 3. Por meio do seu feed no Instagram, ela compartilhou uma foto com o filho em um momento feliz e falou sobre o susto com a notícia de que ele foi atropelado e agradeceu pelo carinho que a família está recebendo neste momento.

Em sua mensagem, Sandra revelou qual foi a reação ao receber a notícia do acidente envolvendo seu filho. "Queria agradecer todas as mensagens, todos os telefonemas... Infelizmente não consigo responder, mas vocês podem acreditar que estou vendo tudo. Agradeço do fundo do meu coração. Fiquei em choque como no dia do meu acidente, ajoelhei e conversei com Deus. Por que??? Fiz tantas perguntas para ele, senti sua mão na minha cabeça, acalmou meu coração e disse: 'Vai ver seu filho'. Saí de casa voando. Coração apertado, mas feliz. Entendi que foi outro livramento. Meu filho está vivo e logo estaremos juntos e sorrindo", disse ela.

Na sequência, ela agradeceu e contou que a família está esperançosa na recuperação dele. "Muita gratidão meu Deus. Obrigada por sempre me acalmar e me mostrar o melhor caminho. Agora seguimos com muita fé e amor. Tem muita gente te esperando nesse mundo meu filho, estarei do seu lado todos os dias. Te amo demais. Gratidão por mais uma oportunidade de poder estar aqui agradecendo todo esse carinho que estamos recebendo. Amo vocês, obrigada, obrigada, obrigada", finalizou.

Kayky Brito é fruto do relacionamento de Sandra com Valmir, que faleceu há quase cinco anos.

++ Sthefany Brito comove ao revelar o que disse no ouvido de Kayky Brito no hospital

View this post on Instagram A post shared by Sandra Brito (@sanksbrito)

Namorada de Kayky Brito fala da internação dele

A jornalista Tamara Dalcanale falou pela primeira vez sobre o acidente com o seu namorado, o ator Kayky Brito. Por meio dos stories do Instagram, ela escreveu um recado após visitar o ator no CTI do hospital no Rio de Janeiro onde ele está internado.

Em sua mensagem, ela demonstrou que tem esperança na recuperação dele. “Que Deus dê forças e ilumine meu amor! Após vê-lo no CTI estou esperançosa, sigo com fé e acreditando que ele vai conseguir ficar bem. Agradeço as inúmeras manifestações de apoio e orações”, disse ela.

Vale lembrar que Tamara e Kayky estão juntos desde 2021 e são pais de um menino, Kael, de um ano e meio.