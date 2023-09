Kayky Brito: vídeo inédito traz novas revelações sobre o atropelamento do ator

Vídeo inédito traz novas informações; Kayky Brito segue em estado gravíssimo

Um vídeo inédito publicado pela Globo nesta segunda-feira (4) trouxe novas revelações sobre o acidente grave sofrido pelo ator Kayky Brito em uma avenida movimentada do Rio de Janeiro. A publicação impressionou os fãs.

É que ele mostra que o ator quase foi atropelado por outro veículo antes do acidente. Esse motorista conseguiu frear e evitar a colisão. As imagens foram gravadas por uma câmera de segurança do quiosque na orla da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, mostra o exato momento.

As imagens também confirmam que Kayky Britoatravessou fora da faixa as duas pistas da Avenida Lúcio Cost. Ele seguia até um carro estacionado no lado oposto à praia. As gravações mostram momentos inéditos da tragédia.

Ao ser atropelado, o ator sofreu traumatismo craniano e múltiplas fraturas no corpo. Ele segue internado no Hospital Copa D'or, na Zona Sul do Rio, em estado grave. Ontem, um boletim médico informou que ele passou por um procedimento para estabilizar as fraturas que ele sofreu.

Ontem,Sthefany Brito chorou ao falar sobre o atropelamento de Kayky Brito. Por meio de seu Instagram, a atriz agradeceu as mensagens que o irmão tem recebido desde o acidente.

"Estou ensaiando vir aqui muitas vezes. Tentei muitas vezes, mas não conseguia falar sem chorar. Não posso deixar de agradecer por todas as orações, apoio e energia positiva em prol do meu irmão. A gente agradece a Deus por ele estar vivo", declarou, emocionada.

Veja o vídeo:

Kayky Brito quase foi atingido por outro carro antes de atropelamento pic.twitter.com/GirH7mMeuJ — WWLBD ✌🏻 (@whatwouldlbdo) September 5, 2023

Estado de saúde de Kayky Brito

Kayky Brito permanece sedado, intubado e na UTI do Hospital Copa D’Or, na Zona Sul do Rio de Janeiro, segundo boletim divulgado na tarde desta segunda-feira (4). "Ele passou por fixação de fratura da pelve e do membro superior direito, com sucesso", disse o hospital.

O ator de 34 anos teve politrauma corporal e traumatismo craniano e seu quadro de saúde gravíssimo. Ele foi atropelado quando atravessava a via fora da faixa de pedestre, na altura do condomínio Barra Bela, e socorrido inicialmente no Hospital Municipal Miguel Couto. Lá, recebeu os primeiros cuidados.