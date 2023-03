Lexa teria feito festão para receber MC Guimê após expulsão: ''Música alta e amigos''

Segundo colunista, Lexa teria feito grande festa na casa da mãe para MC Guimê após eliminação dele do BBB 23

Após eliminação de MC Guimê do BBB 23, Lexa fretou um jatinho às pressas para encontrar o marido no Rio de Janeiro nesta sexta-feira, 17. Acompanhada pela mãe, Darlin Ferratry, ela foi ver o esposo abalada pelos últimos acontecimentos envolvendo ele no reality global.

Contudo, segundo o jornalista Leo Dias, o encontro do casal não teria sido tão dramático e pode ter até terminado em uma grande festa na casa da mãe da funkeira. Inclusive, há quem diga que o vídeo do pronunciamento do artista foi feito no lar da sogra.

Conforme informações do colunista, os vizinhos da mãe de Lexa alegam que houve uma grande festa no local com música alta e muitos amigos. O evento teria durante a madrugada toda deste sábado, 18. Tudo isso teria acontecido após um dia da eliminação de MC Guimê, acusado de ter assediado a mexicana Dania Mendez.

É bom lembrar que logo após vazarem os vídeos do cantor passando a mão na intercambista, Lexa ficou abalada e tirou sua torcida pelo marido nos perfis da rede social. Ela teve apoio de Anitta e de outros nomes conhecidos. Após a expulsão dele ao vivo, ela apareceu aos prantos em um vídeo publicado em seus stories.

Também segundo Leo Dias, Cara de Sapato fará seu primeiro pronunciamento na Globo neste domingo, 19, em um programa da emissora carioca.

MC Guimê volta a se pronunciar após expulsão do BBB 23 e fala sobre Lexa

Na noite desta sexta-feira, 17, MC Guimê voltou às redes sociais para se pronunciar sobre sua expulsão do BBB 23.

O cantor publicou um vídeo no feed do Instagram pedindo desculpas para Dania Mendez, Lexa, Bruna Griphao, e também para todas as pessoas que se sentiram ofendidas com seu comportamento no reality show da TV Globo.

"Fala galera, tô aqui para conversar com vocês. Entendo a gravidade da situação, e venho aqui para me desculpar. Sinto muito por tudo o que aconteceu no programa. Peço desculpas sinceras a Dania, a Lexa, a Bruna e a todas as mulheres que de certa forma se sentiram ofendidas, jamais foi a minha intenção. Acredito que com nossos erros, a gente pode aprender, evoluir, e eu estou aqui para isso, estou disposto a isso, revendo todas as minhas atitudes", começou ele.

Ele também falou sobre sua esposa, Lexa. "Agora é um momento muito delicado pra mim e pra Lexa, que eu sei que está sofrendo muito com tudo isso. Eu amo muito ela e eu também tô muito magoado por ter a ferido, por ter a magoado. Ela nunca mereceu isso, me apoiou. De lá de dentro eu já imaginava, mas quando eu saí da casa eu tive a oportunidade de ver tudo o que ela fez por mim enquanto eu estava lá dentro, e de fato tudo isso que aconteceu tá me fazendo muito mal, me fez muito mal, mas eu tenho fé e eu vou buscar renovar as minhas forças [...]."

Confira o vídeo de MC Guimê:

