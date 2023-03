De craque do jogo à expulsão: Relembre trajetória de MC Guimê e Cara de Sapato no BBB 23

MC Guimê e Antonio "Cara de Sapato" Jr. foram expulsos nesta quinta-feira, 16, da 23ª edição do BBB

Na noite desta quinta-feira, 16, MC Guimê e Antonio "Cara de Sapato" Jr. foram expulsos da 23ª edição do BBB após serem acusados de praticar importunação sexual com Dania Mendez, participante convidada para a casa mais vigiada do Brasil do La Casa de Los Famosos, no México. Os dois participantes foram bastante influentes no jogo, tendo pontos marcantes para a trajetória do reality show. Relembre a seguir.

Tanto Guimê quanto Cara de Sapato foram participantes do grupo Camarote da edição. Até o momento da expulsão, eles vinham fazendo um jogo sem polêmicas e com alianças firmes com os demais participantes. O cantor já chegou até a ser considerado craque do jogo ao indicar Gustavo para o paredão.

Já o lutador teve sua trajetória marcada pela amizade com Amanda, participante do grupo Pipoca que foi a dupla a entrar na casa com o atleta. Os dois passavam boa parte do tempo juntos e sempre se protegiam quando possível. Na web, muitos torciam para que a amizade virasse um romance, e passaram até a criar um nome para os fãs dos dois, os "Docshoes".

Os dois também ganharam bastante provas durante a edição. Sapato foi Líder no início da temporada e, na época, sua festa tema MMA foi um sucesso e animou bastante os participantes. Já Guimê ganhou mais de uma vez a Prova do Anjo, atendeu o Big Fone algumas vezes e estava em sua primeira liderança na última semana. Além disso, o cantor participava bastante dos Jogos da Discórdia.

Desde o início do BBB 23, Guimê assumiu uma postura de um jogador calculista, fazendo alianças e estratégias, chegando até a criar um laço com Domitilia, integrante do grupo oposto, para se proteger. Porém, após Cristian ser acusado como traidor pela casa, os dois resolveram cessar a parceria e se tornaram rivais.

Sapato tinha uma postura mais amigável e sempre fugia de conflitos, bebendo pouco nas festas e indo dormir cedo. Porém, teve sua trajetória marcada ao não superar uma desavença com Fred Nicácio e pedir repetidas vezes para conversar com o influenciador, mesmo após levar alguns "não" como resposta. Em um de seus discursos, Tadeu Schmidt chegou a mandar uma indireta para o atleta.