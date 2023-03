Mãe de Lexa se pronuncia após eliminação de MC Guimê: ''48 horas acordada''

Acompanhando a filha em viagem, mãe de Lexa se pronuncia após eliminação de MC Guimê do BBB 23

A mãe de Lexa, Darlin Ferratry, pronunciou-se na rede social nesta quinta-feira, 16, logo após a eliminação de MC Guimê e Cara de Sapato do BBB 23. No jatinho fretado pela filha, a artista apareceu abalada falando sobre acompanhar a herdeira nos momentos mais difíceis.

Usando ainda a mesma roupa do dia e sem descansar, Darlin Ferratry comentou por cima sobre o episódio de eliminação do genro. Abalada com os últimos acontecimentos, ela surgiu com o semblante cansado, mas acompanhando Lexa na viagem para o Rio de Janeiro para conversar com MC Guimê.

"Galera, voltando pro Rio agora, a gente assistiu à eliminação, na verdade, saída né dos dois e tamo voltando pra casa...", comentou ela bem abalada. "Ainda não dormi nem troquei de roupa, com a mesma roupa, to literalmente, nossa, 48 horas acordada, mas é isso, mãe é isso, é tá junto quando tem que tá", desabafou.

Em seguida, a mãe da funkeira gravou a filha saindo do jatinho fretado às pressas para encontrar o marido após sua expulsão do reality show por ter tido comportamentos desrespeitosos com a mexicana Dania Mendez durante a última festa do líder na casa.

Veja:

Lexa surge aos prantos após MC Guimê ser expulso do BBB 23: 'Pesadelo'

A cantora Lexa ficou desesperada e chorou muito com a notícia de que MC Guimê foi expulso do BBB 23 junto com Cara de Sapato. A eliminação deles do reality show foi anunciada ao vivo na noite desta quinta-feira, 16, por Tadeu Schmidt devido às atitudes deles durante a festa em relação à Dania Mendez.Os dois foram acusados de cometer atitudes de assédio contra a participante mexicana.

Logo após a notícia ser dada ao vivo na TV, Lexa gravou um vídeo nos stories do Instagram chorando muito e desabafou sobre como estava se sentindo. “É um pesadelo, gente! Não é posível”, disse ela, que estava em um carro e chorando.