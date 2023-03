Lexa viaja para reencontrar MC Guimê após eliminação do BBB 23

Cantora Lexa freta jatinho de São Paulo para o Rio para encontrar MC Guimê após ser expulso do BBB 23 ao lado de Cara de Sapato

Após a expulsão de MC Guimê (30) do BBB 23, na noite de quinta-feira, 17, a cantora Lexa (27) fretou um jatinho particular para reencontrar o marido.

O funkeiro foi eliminado do programa ao lado de Cara de Sapato (33) por conta das atitudes deles durante a festa com a mexicana Dania Mendez (31), acusados de assédio.

Nos stories de seu Instagram, já na madrugada desta sexta-feira, 17, Lexa mostrou que estava indo ao encontro do ex-brother, acompanhada da mãe, Darlin Ferrattry.

"Agora mais calma, estou pegando um jato que acabei de fretar pra ir pro Rio de Janeiro pra conversar, botar tudo em pratos limpos, decidir o que vai ser vida", começou falando no vídeo.

"Mas, principalmente, estar do lado em um momento tão difícil. O que vai acontecer, só Deus sabe. são quase 10 anos juntos. É muito tempo. Sou um ser humano e minhas dores são válidas", acrescentou.

Em seguida, ela afirmou que vai continuar mais afastada das redes sociais. "Então, eu vou conversar, não quero me expor muito. Quem sabe um dia eu volto aqui pra me abrir com vocês. Mas por ora é isso, tá?", finalizou a famosa.

Logo após o anúncio de Tadeu Schmidt (48) no programa ao vivo, Lexa surgiu aos prantos na web. "É um pesadelo, gente. Não é possível! É um pesadelo", disse ela no vídeo, chorando muito. "Uma dor… não desejo isso pra ninguém", escreveu ainda em seu Twitter.

Confira:

BBB 23: MC Guimê e Cara de Sapato são expulsos ao vivo. Veja:

Os brotheres MC Guimê e Cara de Sapato estão expulsos do BBB 23, da Globo. Os dois foram eliminados ao vivo na noite desta quinta-feira, 16, após serem acusados de assédio contra a sister Dania Mendez, que é a mexicana que está de intercâmbio no Brasil.

Guimê foi visto passando a mão no corpo dela durante a festa. Por sua vez, Sapato foi flagrado roubando beijos dela. Ao vivo, Tadeu Schmidt fez o anúncio de que eles foram eliminados pela produção do programa

"Estou aqui para falar de algo bem desagradável. Nós temos na nossa casa uma convidada, uma visitante. Uma pessoa que veio de outro país. Mas, acima de tudo, uma mulher. E, como todas as mulheres, merece respeito absoluto. Nós conversamos com a Dania [muito obrigado, Dania, pelos esclarecimentos]. Mas a partir de tudo que vimos e ouvimos, eu estou aqui para dizer que nós não gostamos do que vimos ontem. Sapato e Guimê passaram do ponto. É preciso tomar cuidados com os limites aqui e fora daqui. Assim, por contrariar as regras do programa, Guimê e Sapato estão eliminados do BBB 23", disse ele.

