Após eliminação, Cara de Sapato se pronunciará pela primeira vez na Globo

Cara de Sapato se pronunciará no 'Fantástico' deste domingo, 19, segundo informações de colunista

Parece que Cara de Sapato fará seu primeiro pronunciamento após sua eliminação do BBB 23 nos últimos dias por ter sido acusado de assédio ao tentar beijar a mexicana Dania Mendez.

As informações sobre uma possível aparição do lutador no Fantástico deste domingo, 19, são do colunista Leo Dias. Segundo jornalista, o ex-brother fará uma gravação para o programa dominical ainda neste sábado, 17.

Ainda conforme informações do colunista, a reportagem será uma oportunidade dada ao atleta para se retratar após seus últimos acontecimentos polêmicos dentro da casa mais vigiada do Brasil. Sobre MC Guimê, Leo Dias não afirmou nada, dizendo não saber ainda quando o cantor poderá se pronunciar na Globo.

Cara de Sapato e MC Guimê foram expulsos na quinta-feira, 16, durante o programa ao vivo. O anúncio deixou os telespectadores surpreendidos e os brothers abalados. A eliminação ocorreu após eles desrespeitarem a visitante vinda de La Casa de Los Famosos durante a festa do líder. A intercambista, Dania Mendez, precisou ser consolada por Tadeu Schmidt e pelos participantes.

Ana Furtado opina sobre episódios envolvendo Dania Mendez no BBB 23: ''Óbvio''

A apresentadora Ana Furtado (49), esposa do diretor Boninho (60), pronunciou-se em sua rede social nesta sexta-feira, 17, falando brevemente o que pensa sobre os episódios envolvendo Dania Mendez e os eliminados do reality, MC Guimê e Cara de Sapato.

Usando um fundo preto e letras brancas, a famosa falou sua opinião sobre os momentos protagonizados pela mexicana durante a festa do líder que acabaram em eliminação do cantor e do lutador.

"Importante relembrar e reafirmar o óbvio: NÃO É NÃO!", exclamou ela em letras garrafais para deixar claro a importância de se respeitar a negativa de uma mulher.

Em seguida, Ana Furtado reforçou que a pessoa quem sofre o desrespeito não pode ser acusada em nenhum momento como a culpada. "E a culpa NUNCA é da vítima", ressalto a famosa sobre Dania Mendez ser a vítima da situação.