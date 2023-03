Ana Furtado opina sobre episódios envolvendo Dania Mendez no BBB 23: ''Óbvio''

Esposa do diretor Boninho, Ana Furtado opina sobre episódios envolvendo Dania Mendez e eliminados do BBB 23

A apresentadora Ana Furtado (49), esposa do diretor Boninho (60), pronunciou-se em sua rede social nesta sexta-feira, 17, falando brevemente o que pensa sobre os episódios envolvendo Dania Mendez e os eliminados do reality, MC Guimê e Cara de Sapato.

Usando um fundo preto e letras brancas, a famosa falou sua opinião sobre os momentos protagonizados pela mexicana durante a festa do líder que acabaram em eliminação do cantor e do lutador.

"Importante relembrar e reafirmar o óbvio: NÃO É NÃO!", exclamou ela em letras garrafais para deixar claro a importância de se respeitar a negativa de uma mulher.

Em seguida, Ana Furtado reforçou que a pessoa quem sofre o desrespeito não pode ser acusada em nenhum momento como a culpada. "E a culpa NUNCA é da vítima", ressalto a famosa sobre Dania Mendez ser a vítima da situação.

Veja:

Dania Mendez chora no confessionário após eliminações

A eliminação de MC Guimê e Cara de Sapato no BBB 23 nesta quinta-feira, 16, pegou a todos de surpresa e deixou os brothers abalados, principalmente a visitante Dania Mendez, que foi quem protagonizou os episódios desrespeitosos com os expulsos.

Após a notícia chocante, de que eles estavam fora da competição após um comportamento inadmissível com a mexicana, a intercambista foi novamente ao confessionário e dessa vez fez um desabafo chorando.

Ao ser questionada sobre o ocorrido com eles, Dania Mendez declarou que se sentia mal. "Porque sei que são boas pessoas", disse aos prantos. "Entendo que aqui, no Big Brother, cuidam das mulheres e as protegem. E isso eu valorizo e agradeço muito. Sei que eles vão ter um melhor entendimento e vão processar da melhor maneira. Confio em Deus que assim seja. Que entendam que toda ação tem uma reação", comentou.

Durante o bate-papo com a produção, a mexicana ouviu que a produção do programa acompanhou tudo o que aconteceu e que a decisão de expulsão foi deles e não uma responsabilidade dela. Eles deixaram claro que nada do que ela falou influenciou na decisão, afinal, as imagens disseram por si só.

Nesta sexta-feira, 17, após a eliminação do filho, a mãe de Cara de Sapato se pronunciou na rede social e surpreendeu ao concordar com comentários dizendo que o atleta teria caído em uma armadilha montada no programa.