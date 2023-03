Após eliminação de Sapato, mãe do lutador apoia comentário acusador: ''Caiu numa arapuca''

Eliminação de Sapato repercute nas redes sociais e mãe do brother se pronuncia apoiando comentário sobre terem armado para o atleta

A mãe de Cara de Sapato se pronunciou após a expulsão do filho no BBB 23 nesta quinta-feira, 16. Na rede social, Wilma Monteiro fez alguns comentários falando sobre o atleta, tentando consolá-lo e dando apoio a ele nesse momento complicado que está vivendo diante dos holofotes. Inclusive, ela concordou com um texto que dizia sobre ele ter caído em uma "arapuca" armada com script já montado com Dania Mendez e a produção do programa.

"Filho, levante a cabeça porque um erro não define quem você é! O mundo precisa de mais perdão, de mais amor e menos julgamentos! Espero te ver logo e poder te abraçar! A sua trajetória de vida é linda. Sempre venceu os gigantes que se apresentaram nos seus caminhos com lisura!", escreveu a mãe do ex-brother.

Em seguida, Wilma lamentou o julgamento que o filho está recebendo após ter protagonizado episódios desrespeitosos com a mexicana Dania Mendez. "Não podemos calar a boca dos que te julgam, mas permanecemos te amando: seus fãs, seus amigos e sua família! Não posso deixar de agradecer a equipe da Amanda por todo apoio", disse ela sobre as pessoas que estão cuidando da sister Amanda.

++ BBB 23: Desesperada, Amanda chora com eliminação Sapato: ''Bom coração''

Em outro momento, a mãe do lutador concordou com um comentário de um internauta que dizia que a entrada da intercambista foi para bagunçar a casa, provocando ciúmes na médica, suposta possível affair do eliminado. "Não pude publicar isso! Mas você acertou: caiu numa arapuca!", concordou Wilma com o comentário sobre Dania Mendez ter entrado com certas intenções na casa.

Dania Mendez entrou na casa do BBB 23 na quarta-feira, 15, deixando os brothers curiosos sobre sua identidade. Alguns até chegaram a acreditar que ela seria uma atriz. Durante a festa, Cara de Sapato chegou na artista tentando beijá-la e foi então que houve toda a repercussão até sua expulsão nesta quinta-feira, 17.

Veja os comentários da mãe de Cara de Sapato:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GOSSIP DO DIA (@gossipdodia)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GOSSIP DO DIA (@gossipdodia)

Amanda arruma malas de Cara de Sapato e confisca objeto do lutador

Após a saída repentina de Cara de Sapato e MC Guimê, os brothers tiveram que arrumar as malas dos eliminados. A sister Amanda então fez questão de catar as coisas do lutador e até pegou um objeto para lembrar dele.

Abalada com a expulsão da pessoa que tinha mais proximidade na casa, a médica organizou os itens do lutador enquanto chorava chateada com o ocorrido.

"O perfume dele tá aqui? Vou espremer numa camiseta", disse ela. "Perfume que ele acha cheiroso", comentou ao pegar o item.

Em seguida, Amanda passou o perfume em uma camiseta preta que pegou para ficar com ela para lembrar do companheiro. "Vou ficar com camiseta dele, tô nem aí. Ele não está aqui para pedir", falou ao confiscar a peça para ela.