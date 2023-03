BBB 23: Dania Mendez chora no confessionário após eliminações: ''Pessoas boas''

Após expulsão de Mc Guimê e Cara de Sapato, Dania Mendez chora no confessionário e faz desabafo

A eliminação de MC Guimê e Cara de Sapato no BBB 23 nesta quinta-feira, 16, pegou a todos de surpresa e deixou os brothers abalados, principalmente a visitante Dania Mendez, que foi quem protagonizou os episódios desrespeitosos com os expulsos.

Após a notícia chocante, de que eles estavam fora da competição após um comportamento inadmissível com a mexicana, a intercambista foi novamente ao confessionário e dessa vez fez um desabafo chorando.

Ao ser questionada sobre o ocorrido com eles, Dania Mendez declarou que se sentia mal. "Porque sei que são boas pessoas", disse aos prantos. "Entendo que aqui, no Big Brother, cuidam das mulheres e as protegem. E isso eu valorizo e agradeço muito. Sei que eles vão ter um melhor entendimento e vão processar da melhor maneira. Confio em Deus que assim seja. Que entendam que toda ação tem uma reação", comentou.

Durante o bate-papo com a produção, a mexicana ouviu que a produção do programa acompanhou tudo o que aconteceu e que a decisão de expulsão foi deles e não uma responsabilidade dela. Eles deixaram claro que nada do que ela falou influenciou na decisão, afinal, as imagens disseram por si só.

Nesta sexta-feira, 17, após a eliminação do filho, a mãe de Cara de Sapato se pronunciou na rede social e surpreendeu ao concordar com comentários dizendo que o atleta teria caído em uma armadilha montada no programa.

Tadeu Schmidt dá recado para Dania Mendez: 'Essa culpa não é sua'

Após MC Guimê e Cara de Sapato terem sido acusados de assédio contra Dania Mendez durante a festa do líder, a emissora tomou a decisão de expulsar os dois da casa. A decisão foi anunciada ao vivo na TV e pegou os participantes de surpresa. Tanto que Dania chorou muito e se sentiu culpada pelo que aconteceu com os brothers. Então, Tadeu Schmidt agiu e tratou de tranquilizá-la.

Schmidt apareceu ao vivo na TV para explicar que Dania não teve nenhuma culpa na decisão que foi tomada pela equipe do reality show. “O que aconteceu hoje aqui não tem nada a ver com o que você falou, nada. É uma decisão nossa. Uma decisão do programa e não foi tomada por nada que você disse. Essa responsabilidade não é sua, essa culpa não é sua. Fique tranquila. A gente não quer ver você chorar”, afirmou ele.