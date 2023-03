Anitta condena atitude de MC Guimê e faz convite para Lexa

Amigas, Anitta tomou atitude e falou com funcionário sobre Lexa após vexame de Guimê

Em briga de marido e mulher, os famosos estão metendo a colher, sim! Após MC Carol, Anitta resolveu demonstrar apoio à cantora Lexa após atitude de MC Guimê.

No Twitter, a dona de 'Envolver' e amiga íntima de Lexa, escreveu: "Antigamente eu era aquele tipo de amiga que sempre mete a colher no relacionamento da amiga e depois eles voltam e eu me fodo... hoje em dia continuo sendo a mesma amiga".

Ela ainda compartilhou um print de seu WhatsApp tentando confirmar Lexa em uma viagem: "Meu amor, você pode confirmar a Lexa na viagem do meu aniversário, por favor? Não sei se ela te mandou mensagem, mas se não mandou, vale a minha mensagem".

A funcionária confirmou e a cantora respondeu: "Já pode emitir tudo e enviar o boleto". No que o contato confirmou, ela agradeceu: "Show, obrigada".

O convite vem após a festa do líder de Guimê, que passou do ponto na bebida e chorou, caiu e ainda acariciou o glúteo da intercambista mexicana Dania Mendez, além de bater na bunda de Bruna Gripao

Veja publicação de Anitta: