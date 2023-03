MC Guimê volta a se pronunciar após expulsão do BBB 23 e fala sobre Lexa: "Espero que me perdoe"

Após ser expulso do BBB 23, MC Guimê pediu desculpas para o público e falou sobre conversa que teve com Lexa

Na noite desta sexta-feira, 17, MC Guimê voltou às redes sociais para se pronunciar sobre sua expulsão do BBB 23.

O cantor publicou um vídeo no feed do Instagram pedindo desculpas para Dania Mendez, Lexa, Bruna Griphao, e também para todas as pessoas que se sentiram ofendidas com seu comportamento no reality show da TV Globo.

"Fala galera, tô aqui para conversar com vocês. Entendo a gravidade da situação, e venho aqui para me desculpar. Sinto muito por tudo o que aconteceu no programa. Peço desculpas sinceras a Dania, a Lexa, a Bruna e a todas as mulheres que de certa forma se sentiram ofendidas, jamais foi a minha intenção. Acredito que com nossos erros, a gente pode aprender, evoluir, e eu estou aqui para isso, estou disposto a isso, revendo todas as minhas atitudes", começou ele.

Em seguida, Guimê confessou que participar do BBB era um grande sonho, mas ressaltou que entende a decisão do programa de eliminá-lo após ele ser acusado de assediar uma participante. "O Big Brother era um grande sonho pra mim, e eu tô muito triste com o que aconteceu, mas eu entendo completamente a decisão do programa", acrescentou.

+ De craque do jogo à expulsão: Relembre trajetória de MC Guimê e Cara de Sapato no BBB 23

Ela também falou sobre sua esposa, Lexa. "Agora é um momento muito delicado pra mim e pra Lexa, que eu sei que está sofrendo muito com tudo isso. Eu amo muito ela e eu também tô muito magoado por ter a ferido, por ter a magoado. Ela nunca mereceu isso, me apoiou. De lá de dentro eu já imaginava, mas quando eu saí da casa eu tive a oportunidade de ver tudo o que ela fez por mim enquanto eu estava lá dentro, e de fato tudo isso que aconteceu tá me fazendo muito mal, me fez muito mal, mas eu tenho fé e eu vou buscar renovar as minhas forças [...]."

Por fim, Guimê contou que conversou com a cantora e espera que ela o perdoe. Ele também novamente pediu desculpas aos fãs do reality. "Eu tô aqui pra pedir de coração meu sincero perdão a todos vocês que de certa forma se sentiram ofendidos com a situação, tá bom. Espero que a Lexa me perdoe, tivemos uma conversa, agora é dar tempo ao tempo. Espero que vocês também me perdoem. Obrigado por me ouvirem até aqui. Deus abençoe hoje e sempre", finalizou.

Confira o vídeo de MC Guimê:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por MC GUIME 💎 (@mcguime)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!