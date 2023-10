Dona Déa Lúcia apoia onda de separações no mundo dos famosos: ‘Tem que se divorciar!’

No Domingão com Huck, Dona Déa Lúcia dá sua opinião sobre a semana que teve várias separações de casais famosos

No Domingão com Huck, da Globo, nesta semana, Dona Déa Lúcia, que é a mãe de Paulo Gustavo, surpreendeu ao comentar sobre a onda de separações no mundo dos famosos. Nos últimos dias, vários casais de celebridades anunciaram o término de suas relações, como Sandy e Lucas Lima, Paula Fernandes e Luisa Sonza. Com isso, Déa defendeu o fim do casamento quando é algo em prol da felicidade.

"Quero falar uma coisa! Eu acho que As mulheres tem que se divorciar quando não estão bem no casamento. Chega da mulher ser dependente de marido e viver infeliz. Vão ser feliz e fazer nossos filhos, netos e sobrinhos felizes”, disse ela na atração.

Relembre quem se separou no mês de setembro:

O mês de setembro foi repleto de separações no mundo sou famosos. Uma das separações que mais chocou os fãs foi a de Sandy e Lucas Lima, que estavam juntos há 24 anos e casados há 15 anos. Eles anunciaram o divórcio por meio de um post nas redes sociais.

No mesmo dia que eles - em 25 de setembro - mais dois casais também anunciaram o fim dos relacionamentos. Ana Castela e Gustavo Mioto confirmaram o fim do namoro para seus fãs. E a cantora Paula Fernandes também anunciou o fim do namoro com o empresário Roni Cecconello. No dia seguinte, o ator Dalton Vighrevelou que se separou da atriz Camila Czerkes, com quem teve os gêmeos Arthur e David.

Antes deles, mais casais se separaram, incluindo Arthur Aguiar e Jheny Santucci, que esperam o nascimento da primeira filha juntos. Cris Dias e Caio Paduan também se separaram em setembro. Outra separação aconteceu entre Lexa e MC Guimê, que comunicaram a decisão por meio das redes sociais.

Outro término que deu o que falar foi o de Luisa Sonza e Chico Moedas. O fim foi anunciado no programa Mais Você, da Globo, no qual ela contou que ele a traiu.