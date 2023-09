Paula Fernandes anuncia fim do namoro com Rony Cecconello

A cantora Paula Fernandes comunicou o fim do namoro com o empresário Rony Cecconello, com quem estava desde 2019

Mais uma famosa decidiu colocar um ponto final na relação. Na tarde desta segunda-feira, 25, a cantora Paula Fernandesanunciou o fim do seu relacionamento com o empresário Rony Cecconello. Os dois estavam juntos desde 2019.

Nos Stories do Instagram, a artista comunicou os fãs sobre a decisão, e pediu para que esse momento seja respeitado. Além disso, Paula ressaltou que sempre acreditou que "o amor é para sempre" e tem certeza "um dia ele se abrirá de novo" para ela.

"Em respeito a todas as pessoas que me querem bem, preciso compartilhar com vocês que o meu relacionamento chegou ao fim. Agradeço o carinho de todos e peço que respeitem este meu momento", pediu ela no começo do texto.

E completou: "Eu sempre acreditei que o amor é para sempre. Não é à toa que esse sempre foi o tema principal nas minhas músicas, porque eu sou amor... sou feita de amor. Eu sigo a diante acreditando que o amor é uma das maiores forças do universo e que um dia ele se abrirá de novo pra mim", finalizou.

Em fevereiro, Paula comemorou o aniversário de Rony com uma declaração. "Hoje é dia de celebrar a vida do meu amor. Que Deus te cubra de bençãos e saúde. Que possamos juntos ter uma vida de paz e harmonia ao lado dos amigos e nossa família. Feliz aniversario!!!! Te amo. #niverdorony", disse a cantora.

Confira o anúncio:

Paula Fernandes anuncia fim do namoro - Reprodução/Instagram

Sandy e Lucas terminam o relacionamento

A cantora Sandy e o cantor e músico Lucas Lima estão separados! Os dois anunciaram o fim do casamento nesta segunda-feira, 25, após 15 anos de união e 24 anos de relacionamento. Eles são pais de um menino, Theo, de 9 anos.

"Não foi uma decisão fácil, nem impulsiva. Foram praticamente 24 anos de relacionamento e 15 anos de casados. Com altos e baixos, às vezes mais felizes, às vezes menos, mas sempre inteiros e dispostos a fazer o nosso melhor. E fizemos. Não teve briga, mágoa, traumas… a gente conseguiu enxergar que esse era o melhor caminho e vamos deixar de ser um casal do mesmo jeito que a gente foi um: com muito amor, respeito e amizade infinita. A família que a gente construiu é pra sempre. E o nosso amor também", diz um trecho da publicação. Confira a mensagem na íntegra!