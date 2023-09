Dalton Vigh anuncia o fim do casamento de 10 anos com Camila Czerkes

Assessoria de imprensa de Dalton Vigh confirma a separação do ator

O ator Dalton Vigh é mais um dos famosos que anunciou o fim do casamento nesta semana. No início da tarde desta terça-feira, 26, a assessoria de imprensa dele confirmou a separação do ator e da ex-mulher, a atriz Camila Czerkes.

Os dois estavam juntos há 10 anos e são pais dos gêmeos Arthur e David. "Dalton Vigh anuncia o fim de seu casamento de dez anos. O ator terá a guarda dos gêmeos Arthur e David compartilhada com a ex-esposa, Camila Czerkes", informaram.

Discreto com a vida pessoal, Dalton quase não compartilhou momentos de seu casamento com os fãs ao longo da união com a ex-mulher. Ele é 19 anos mais velho do que a ex-mulher. Em 2017, os dois atuaram juntos no teatro com montagem de Uma Peça Por Outra, em São Paulo.

Vale lembrar que os dois se conheceram no teatro em São Paulo quando atuaram juntos pela primeira vez. “A gente se conheceu em São Paulo, foi o primeiro trabalho dela como atriz. A gente foi se conhecendo e começamos a namorar. O jeito dela e o senso de humor em chamou a atenção”, disse ele em 2011 durante o programa TV Xuxa, da Globo. Na época, ele ainda contou que eles ficaram noivos durante uma viagem para Nova York, nos Estados Unidos.

Semana de separações no mundo dos famosos

A semana foi marcada por separações no mundo dos famosos. Na última segunda-feira, 25, três casais famosos anunciaram o término nas redes sociais. A cantora Sandy e o cantor Lucas Lima se separaram após 15 anos de casamento e 24 anos de relacionamento. "Não foi uma decisão fácil, nem impulsiva. Foram praticamente 24 anos de relacionamento e 15 anos de casados. Com altos e baixos, às vezes mais felizes, às vezes menos, mas sempre inteiros e dispostos a fazer o nosso melhor. E fizemos. Não teve briga, mágoa, traumas… a gente conseguiu enxergar que esse era o melhor caminho e vamos deixar de ser um casal do mesmo jeito que a gente foi um: com muito amor, respeito e amizade infinita. A família que a gente construiu é pra sempre. E o nosso amor também", disseram.

Logo depois, o cantor Gustavo Mioto também anunciou o término do romance com a cantora Ana Castela. "Oi gente, vim aqui dar a notícia que eu menos queria. Eu e a Ana Flávia cruzamos uma outra fronteira, e não estamos mais juntos. Não por falta de amor, porque isso nunca faltou, mas são tempos e vontades diferentes nesse momento. Não teve briga, não teve problema nenhum! Só não é a hora de começar a usar as 7 vidas. Oro e torço todos os dias por ela e pela família dela, e eu vou continuar assistindo ela crescendo, e sempre ficar feliz pela felicidade dela… Términos são difíceis, ainda mais nessa nossa vida doida, mas a gente sempre aprende muito… Peço respeito comigo e com ela individualmente, assim como era como casal! Com carinho, Gustavo”, afirmou ele.

Por fim, Paula Fernandes confirmou que se separou do namorado de longa data, o empresário Rony Cecconello. "Em respeito a todas as pessoas que me querem bem, preciso compartilhar com vocês que o meu relacionamento chegou ao fim. Agradeço o carinho de todos e peço que respeitem este meu momento",