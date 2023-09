Gustavo Mioto confirma fim do namoro com Ana Castela: ‘Términos são difíceis’

Após rumores, Gustavo Mioto rompe o silêncio sobre separação de Ana Castela: ‘Não teve briga'

O cantor Gustavo Mioto confirmou o fim do namoro com a cantora Ana Castela. Nesta segunda-feira, 25, ele fez um post nos stories do Instagram para se pronunciar após ver os rumores dizendo que eles se separaram.

Em sua mensagem, ele demonstrou que o término foi amigável e que segue torcendo pelo sucesso da ex-namorada.

"Oi gente, vim aqui dar a notícia que eu menos queria. Eu e a Ana Flávia cruzamos uma outra fronteira, e não estamos mais juntos. Não por falta de amor, porque isso nunca faltou, mas são tempos e vontades diferentes nesse momento. Não teve briga, não teve problema nenhum! Só não é a hora de começar a usar as 7 vidas. Oro e torço todos os dias por ela e pela família dela, e eu vou continuar assistindo ela crescendo, e sempre ficar feliz pela felicidade dela… Términos são difíceis, ainda mais nessa nossa vida doida, mas a gente sempre aprende muito… Peço respeito comigo e com ela individualmente, assim como era como casal! Com carinho, Gustavo”, afirmou ele.

Os dois estavam juntos desde junho de 2023.

Gustavo Mioto falou sobre o namoro com Ana Castela há pouco tempo

Recentemente, o cantor sertanejo Gustavo Mioto falou sobre como se apaixonou por Ana Castela ao ser entrevistado no podcast PodDelas. Durante o programa, a apresentadora Bruna Unzueta perguntou para Mioto desde quando ele era apaixonado pela Ana. E o cantor não poupou detalhes sobre a sua história de amor! "Acho que foi no final do ano que vi que tinha [me apaixonado]", disse ele.

Logo em seguida, a apresentadora perguntou sobre como ele se sentiu quando viu Castela pela primeira vez, no programa da Multishow, TVZ. O sertanejo logo destacou que a namorado chamou sua atenção desde o primeiro momento. "É diferente quando a gente conhece alguém que você fala, uhm...", disse o cantor fazendo cara de interessado. "A gente vive em um meio muito sintético, que [as coisas] passam bem rápido. E ai quando chega um ser humano assim na sua frente, de cara você estranha, não é?"

Para Mioto, Ana se destacou entre as outras pessoas que ele conheceu no meio da música. "Eu falei: 'gente, o que é isso aqui?' e eu me interessei em saber mais sobre [ela]", admitiu.

O casal anunciou seu relacionamento oficialmente desde o Dia dos Namorados, mas o cantor disse que o pedido aconteceu apenas alguns dias antes, em 4 de junho. "A gente foi fazer um show juntos, aí pedi nesse dia. A galera vai falar que a estávamos juntos antes, mas o pedido foi feito nesse dia mesmo", revelou.