Gustavo Mioto reage após ser visto em foto sem camisa: ‘Pessoas que não têm’

Gustavo Mioto escreve recado após aparecer sem camisa em flagra na praia e detalhe chamar a atenção

O cantor sertanejo Gustavo Mioto se pronunciou nas redes sociais após ser flagrado sem camisa em um dia na praia ao lado da namorada, a cantora Ana Castela. Nas imagens, ele mostrou o seu físico e chamou a atenção dos fãs por não ter o corpo sarado e definido.

“E a galera viu uma foto minha sem camisa e descobriu que existem pessoas que não têm tanquinho… doideira! Que dia!”, disse ele no Twitter.

Antes disso, ele comentou sobre como foi o seu dia. “Um pouco do meu dia: vim embora de Angra para ir pros shows, mas foi muito gostoso lá. Passei no interior pra comer comida de vó”, escreveu.

Foto: Dilson Silva / AgNews

Gustavo Mioto fala sobre o namoro com Ana Castela

O cantor sertanejo Gustavo Mioto não poderia estar mais apaixonado! De aliança e tudo, o gato está namorando a cantora Ana Castela desde junho de 2023. E em entrevista ao podcast Pod Delas, ele falou sobre como se apaixonou pela dona do hit Pipoco.

Durante o programa, a apresentadora Bruna Unzueta perguntou para Mioto desde quando ele era apaixonado pela Ana. E o cantor não poupou detalhes sobre a sua história de amor! "Acho que foi no final do ano que vi que tinha [me apaixonado]", disse ele.

Logo em seguida, a apresentadora perguntou sobre como ele se sentiu quando viu Castela pela primeira vez, no programa da Multishow, TVZ. O sertanejo logo destacou que a namorado chamou sua atenção desde o primeiro momento. "É diferente quando a gente conhece alguém que você fala, uhm...", disse o cantor fazendo cara de interessado. "A gente vive em um meio muito sintético, que [as coisas] passam bem rápido. E ai quando chega um ser humano assim na sua frente, de cara você estranha, não é?"

Para Mioto, Ana se destacou entre as outras pessoas que ele conheceu no meio da música. "Eu falei: 'gente, o que é isso aqui?' e eu me interessei em saber mais sobre [ela]", admitiu.

O casal anunciou seu relacionamento oficialmente desde o Dia dos Namorados, mas o cantor disse que o pedido aconteceu apenas alguns dias antes, em 4 de junho. "A gente foi fazer um show juntos, aí pedi nesse dia. A galera vai falar que a estávamos juntos antes, mas o pedido foi feito nesse dia mesmo", revelou.