Cris Dias e Caio Paduan decidem se separar após quase 5 anos de relação; aos detalhes

Cris Dias e Caio Paduan estavam juntos desde 2018. Em nota divulgada pela assessoria, eles comunicaram o término

Cris Dias e Caio Paduan se separaram após quase cinco anos juntos. A jornalista e o ator decidiram decidiram de "maneira conjunta" pelo fim da relação – sem dar detalhes do que motivou o término. No Instagram, o agora ex-casal não aparece juntos em publicações há quase dois meses.

"O relacionamento do ator Caio Paduan com a jornalista Cris Dias chegou ao fim, após quase cinco anos. A decisão foi tomada de maneira conjunta pelas partes envolvidas, ambos continuam com amizade, respeito e carinho, além de estarem com projetos profissionais em andamento juntos. Com respeito à todos, não concederemos entrevistas sobre o assunto", disse a assessoria de imprensa do artista em comunicado oficial.

Cris e Caio assumiram o relacionamento em dezembro de 2018 nas redes sociais. Durante a pandemia, eles viajaram por cidades do Brasil para fugir do caos causado pela doença.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cris Dias (@crisdiass)

Cris Dias tem um filho com Thiago Rodrigues

Cris Dias é mãe de Gabriel, fruto do relacionamento com Thiago Rodrigues. O romance rendeu várias manchetes ao longo dos anos, que incluíram um acidente de carro, discussões em público e indiretas na web, onde o ator foi cobrado pela ex sobre o atraso na pensão do filho.

"A cara de pau não tá no gibi. Todo santo mês essa ladainha/atrasos/desculpas/tentativas de redução informal/vitimização/mentiras. A data de pgto é o 5o dia útil e cadê? Isso porque tô falando apenas em $$. Fora o abandono afetivo. A ausência, há anos! Quer falar sobre isso também?", perguntou a apresentadora no Twitter.

Cris e Thiago começaram a namorar em 2007. Eles terminaram o relacionamento em dezembro de 2010 e, no mês seguinte, o artista registrou uma ocorrência e abriu uma ação contra a jornalista por agressão.