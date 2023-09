Gustavo Mioto recebe apoio da mãe de Ana Castela após declaração sobre término; confira

Michele, mãe de Ana Castela, mostrou que está ao lado de Gustavo Mioto; entenda

A mãe de Ana Castela demonstrou apoio para Gustavo Mioto após o fim do namoro. Os cantores assumiram o romance publicamente em junho, mas já estava em meio a especulações de affair desde o fim de 2022.

Michelle comentou um post do desabafo de Gustavo, durante a participação do artista no "Vênus Podcast", quando o músico afirmou que sabe quem espalhou o motivo do término da relação. Segundo o sertanejo, ele ficou muito decepcionado.

"Quero agradecer todo o carinho da galera de ontem. Infelizmente nessa vida doida que a gente leva tem, sim, pessoas em volta que lutam contra a felicidade alheia, e onde tem luz, aparece treva. Um recado para as pessoas que eu já sei quem são, que mandaram informações para vocês sabem quem: já sei quem são e não crio briga com ninguém, mas parabéns, vocês conseguiram acessar um lado meu que não gosto de mostrar. E, sabendo quem são vocês, estou orando muito pela felicidade, porque a vida de vocês é muito triste para lutarem contra algo que estava tudo bem", declarou.

Em um comentário do Instagram, Michele mostrou que está ao lado do ex-genro. "Conta para mim Gu quem é, deixa essa pessoa comigo, vou deixar a vida dela bem interessante", falou a mãe de Ana Castela.

Gustavo Mioto recebeu apoio da mãe da ex-sogra na rede social (Foto: Reprodução Instagram)

Gustavo Mioto expõe seu sentimentos

Discreto na vida pessoal, Gustavo Mioto frisou em entrevista que o amor não é tudo em um relacionamento. "São timings diferentes. Vou continuar orando por ela e nada apaga o que a gente viveu, foi muito massa. Não é falta de amor, a gente se ama, as famílias se amam. Existem mais coisas na vida que influenciam. Infelizmente o amor é só um quesito", opinou o intérprete do hit "Solteiro Não Trai".