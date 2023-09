Gustavo Mioto abre o coração sobre término com Ana Castela e admite: 'Foi um baque'

Gustavo Mioto comentou separação de Ana Castela em primeira entrevista após término

Gustavo Mioto abriu o jogo e falou sobre o término com Ana Castela. Discreto na vida pessoal, o músico negou ciúme e elogiou a cantora após separação. "Eu não sou muito de falar na rede social, de expor a vida pessoal, nunca fui. Ontem, a galera recebeu a notícia de que eu e a Ana Flavia não estamos mais juntos, e assim como foi um baque para vocês, foi para nós também", declarou em entrevista ao podcast "Venus".

Gustavo relatou também a cobrança do público para que os dois se posicionassem. "A galera deu uma cobrada na gente há alguns dias por não falarmos nada, mas em relações, galera, a gente tem que sentar e conversar e, infelizmente, a gente tem duas agendas difíceis. E não adianta ficar pelo WhatsApp conversando sobre coisas sérias assim", disse.

Mioto garantiu ainda que o fim do namoro não tem um pivô. "A gente demorou alguns dias para chegar a um acordo. Não teve briga, não teve discussão, não teve nada disso. Ontem, pintaram uma imagem de que foi uma explosão de ciúme. Galera, vocês me assistiram aqui falando durante duas horas, galera me conhece há 12 anos, nunca tive nada, nunca tive problema com ninguém, então não existe a chance de eu ter uma explosão de ciúme", esclareceu.

Gustavo Mioto e Ana Castela terminaram o namoro (Foto: Reprodução Instagram)

Gustavo Mioto exalta Ana Castela após término

Gustavo Mioto fez questão de enaltecer as qualidades de Ana Castela. "Ciúme eu acho que existe quando a gente desconfia da pessoa. E se tem uma coisa que eu não desconfio é do caráter da Ana Flavia. Nunca desconfiei, o caráter dela é íntegro, a família dela é incrível, a criaram super bem. Então, disso eu nunca duvidei, não poderia ter ciúme de algo", afirmou.

"A gente tem incômodos de pessoas desrespeitando quem a gente ama, e isso eu não admito. Quando vejo alguém desrespeitando quem eu amo, eu não deixo acontecer e falo que está me incomodando. E eu sei que ela é incrível, uma mulher maravilhosa, trabalhadora, que está lutando pelo sonho dela e para ser feliz, como todo mundo aqui", acrescentou.

"Términos são difíceis, eu sei. Às vezes a gente tem que encerrar ciclos que a gente não queria encerrar, a gente tem que encerrar ciclos que a gente achava que a bola era maior, mas infelizmente acontece. Então, eu quero agradecer todo o carinho da galera de ontem. Infelizmente nessa vida doida que a gente leva tem, sim, pessoas em volta que lutam contra a felicidade alheia, e onde tem luz, aparece treva", concluiu.