Decisão dele: por que Gustavo Mioto terminou namoro com Ana Castela?

Por que Gustavo Mioto terminou namoro com Ana Castela? Relatos trazem novas informações dos bastidores

Novos detalhes sobre o fim do relacionamento entre Gustavo Mioto e Ana Castela começaram a surgir nesta segunda-feira (25), data em que a informação foi confirmada publicamente. Isso porque fãs já haviam notado um afastamento entre os dois.

Nos últimos dias, nada de troca de declarações públicas ou aparições em momentos românticos. A mudança de postura intrigou os seguidores, que já esperavam pelo pior. O que muitos não sabem é que partiu do cantor a decisão de terminar o relacionamento.

Segundo informações do colunista Lucas Pasin, do UOL, foi ele quem procurou a namorada para conversar e afirmou que era melhor romper o relacionamento. No desabafo que publicou nas redes sociais, Mioto também deu a entender que a decisão foi sua.

“Oi gente, vim aqui dar a notícia que eu menos queria. Eu e a Ana Flávia cruzamos uma outra fronteira e não estamos mais juntos. Não por falta de amor, porque isso nunca faltou, mas são tempos e vontades diferentes nesse momento. Não teve briga, não teve problema nenhum! Só não é a hora de começar a usar as 7 vidas. Oro e torço todos os dias por ela e pela família dela, e eu vou continuar assistindo ela crescendo e sempre ficar feliz pela felicidade dela”, afirmou ele.

Apesar de estarem namorando há três meses, Ana Castela e Gustavo Mioto estão juntos há mais tempo. É que no início do relacionamento, os dois optaram por não rotular a relação e ir com calma.

Gustavo Mioto falou sobre o namoro com Ana Castela há pouco tempo

Recentemente, o cantor sertanejo Gustavo Mioto falou sobre como se apaixonou por Ana Castela ao ser entrevistado no podcast PodDelas. Durante o programa, a apresentadora Bruna Unzueta perguntou para Mioto desde quando ele era apaixonado pela Ana. E o cantor não poupou detalhes sobre a sua história de amor! "Acho que foi no final do ano que vi que tinha [me apaixonado]", disse ele.