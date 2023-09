'Nada a ver com infidelidade': Gustavo Mioto revela por que namoro com Ana Castela chegou ao fim

Gustavo Mioto deu indícios do que pode ter motivado o término da relação com Ana Castela

Apesar de não estar acostumado a expor a vida pessoal, Gustavo Mioto falou do fim do namoro com Ana Castela e abriu o jogo sobre as motivações para o término. Segundo o cantor, o trabalho atrapalhou o relacionamento.

"Infelizmente, a gente tem duas agendas difíceis. Não tem nada a ver com o que a galera citou, não teve nada a ver com agressividade, infidelidade, nada a ver. A gente conversou muito, foi numa boa. Realmente foram times diferentes", explicou no podcast "Venus".

Gustavo aproveitou para mandar um recado para as pessoas que supostamente espalharam boatos a respeito da separação.

"E um recado: para as pessoas que eu já sei quem são, que mandaram informações para vocês sabem quem, eu já sei quem são e eu não crio briga com ninguém, mas parabéns, vocês conseguiram acessar um lado meu que eu não gosto de mostrar para ninguém. E sabendo quem são vocês, estou orando muito pela felicidade de vocês, porque a vida de vocês é muito triste, para vocês lutarem contra algo que estava tudo bem", declarou.

Namoro de Gustavo Mioto com Ana Castela chegou ao fim (Foto: Reprodução Instagram)

Gustavo Mioto elogia Ana Castela

Gustavo Mioto fez questão, ainda, de elogiar Ana Castela. "Oro muito por mim, oro muito por Ana Flavia todos os dias, e pela família dela. Agradeço demais por tudo o que eles fizeram por mim, a família dela me acolheu como um filho dentro de casa, isso foi muito massa da parte deles. A Ana é incrível, não tem muito o que falar dela, todo mundo que a conhece a ama", afirmou.

"Então, acho que tudo o que eu tenho para falar é isso. Agora é seguir a vida, focar no trabalho, e que fique todo mundo bem. Vou continuar orando por ela, respeitando, admirando e torcendo para que ela continue crescendo cada dia mais dentro da carreira. E vou estar sempre aqui se precisarem de mim, não sou de abandonar, nada apaga o que a gente já viveu. Foi muito massa e é isso", finalizou.