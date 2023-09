Ana Castela abre o coração sobre sexualidade após término com Gustavo Mioto: ‘Não sou’

Ana Castela surpreende ao responder comentário sobre sua orientação sexual em meio às especulações do término com Gustavo Mioto

Na última segunda-feira, 25, a cantora Ana Castela causou surpresa ao falar abertamente sobre sua sexualidade após o término de seu relacionamento com o sertanejo Gustavo Mioto. Através das redes sociais, a artista não hesitou em responder a comentários e especulações em torno de sua vida pessoal após a separação.

O assunto surgiu quando uma admiradora fez um vídeo no Tik Tok para perguntar sobre a orientação sexual da boiadeira: “Eu vi que agora você talvez você possa responder, infelizmente, que você fique bem. Mas assim, amiga, é ou não é? (...) Eu não sei. Gosta ou não gosta? Essa pergunta é boa, acho que você vai entender agora", disse a fã.

Ana não apenas notou o vídeo, como também abriu o coração com sinceridade nos comentários e deixou uma resposta para o questionamento: “Não sou”, a sertaneja declarou e adicionou um emoji de choro e outro de risada. Vale lembrar que essa não é a primeira vez que ela fala publicamente sobre o assunto através das redes sociais.

Ana Castela comenta sobre sexualidade após término com Gustavo Mioto - Reprodução/Tik Tok

A cantora, que costuma ser bombardeada com suposições sobre sua orientação sexual, brincou com um vídeo que circulava nas redes sociais antes de assumir o seu relacionamento com Gustavo. No registro em questão, os cantores apareciam de mãos dadas ao som de uma letra sobre a comunidade LGBT.

Na época, Ana entrou na brincadeira e deixou um comentário: “Ana Macho”, ela fez piada sobre a especulação, sem revelar mais detalhes sobre sua orientação sexual. Após o término, os rumores reacenderam, mas a cantora fez questão de deixar sua sexualidade evidente em seu último comentário sobre o assunto.

Ana Castela reclama de especulação fim da relação com Gustavo Mioto:

Ana Castela e Gustavo Mioto entraram para a extensa lista de famosos que colocaram um ponto final na relação no mês de setembro. Em meio ao término, o público teorizou sobre o que motivou do término, pelo jeito "carente" do artista. Mas a boiadeira rebateu a especulação e pediu para que parassem de inventar mentiras.

Além disso, a cantora também refletiu o término da relação. "Não é um momento fácil pra nenhum dos dois. O Gu é maravilhoso, sem igual, ele me ensinou a amar de novo. É aquela pessoa que você quer ter por perto em todos os momentos, e em nenhum momento foi marketing. Por aqui, só teve e ainda tem muito amor, foi verdadeiro", declarou.