Após separação, Lexa e MC Guimê deixam de se seguir nas redes sociais

Lexa e MC Guimê anunciaram sua separação na última quinta-feira, 21, após "diversas tentativas" de continuar com o casamento

Na última quinta-feira, 21, a cantora Lexasurpreendeu seus fãs ao anunciar o término de seu relacionamento com o cantor MC Guimê. Por meio de um comunicado simples nas redes sociais, a famosa revelou que os dois decidiram seguir caminhos separados.

E nesta sexta-feira, 22, pouco tempo após confirmarem a separação, o ex-casal deixou de se seguir mutuamente nas redes sociais. No entanto, nenhum dos dois deixou de seguir fã-clubes dedicados à dupla ou ao ex-parceiro. Eles também não deletaram suas fotos no feed do Instagram.

No anúncio do término, a assessoria de Lexa afirmou que os artistas tentaram diversas vezes fazer seu casamento de cinco anos funcionar, mas decidiram colocar um ponto final em sua história de vez. "Neste momento delicado, pedimos calma e respeito, entendendo que a Lexa prefere não se pronunciar por hora. Agradeço antecipadamente pela compreensão e respeito à privacidade da cantora Lexa", informaram.

Essa não é a primeira vez que Guimê e Lexa se separam. No final de 2022, os dois chegaram a terminar por um breve periodo de tempo, mas reataram antes do funkeiro participar do Big Brother Brasil 23. O segundo término aconteceu quando o ex-brother foi expulso da competição por importunação sexual contra a mexicana Dania Mendez.

Os dois somente reataram recentemente, em junho, meses após a polêmica. A cantora chegou a se pronunciar sobre sua volta. "Vocês sabem que minha vida pessoal sempre foi muito discreta, nosso casamento sempre foi muito feliz, aliás, 8 anos incrivelmente vividos e sem nenhuma polêmica. Durante esse pós vi a dor e arrependimento sincero de uma pessoa disposta a mudar e a aprender. Seguimos por aqui.. na paz. É só o que desejamos. Essa decisão é extremamente pessoal. Mc Guimê, te amo”, declarou Lexa na época.

MC Guimê pediu para que a internet não fizesse especulações sobre o término ao se pronunciar sobre o ocorrido."Eu e Lexa não somos mais um casal. Não quero também ficar aqui falando sobre minha vida pessoal, principalmente nesse momento. Só peço respeitosamente que parem com especulações e de criarem motivos imaginários. Fechou?! Deus abençoe", escreveu o cantor.