Camilla Bowles-Parker se encontra com atriz que a interpreta na série The Crown

A esposa do Príncipe Charles, Camilla Parker se encontrou com a atriz indicada ao Oscar Emerald Fennell que a interpreta na série The Crown

CARAS Digital Publicado em 09/03/2022, às 17h44

Na última terça-feira, 8, a Duquesa de Cornwall Camilla Parker- Bowles (74) organizou uma recepção em sua residência de Londres, a Clarence House, para celebrar o Dia Internacional da Mulher.

No evento, a esposa do Príncipe Charles (73) se encontrou com a atriz e roteirista Emerald Fennell (36), que interpreta Camilla na série The Crown.

Durante um discurso no evento, Camilla fez uma brincadeira com a presença da atriz: "Para mim é reconfortante saber que se eu cair do meu poleiro a qualquer momento, meu alter ego fictício está aqui para assumir. Então Emerald, esteja preparada".

As duas posaram para fotos e tiveram uma conversa divertida em que deram risada. Quando perguntada sobre o encontro com Camilla, a atriz disse: "Foi particularmente bom conhecê-la hoje no Dia Internacional das Mulheres porque, você sabe, ela faz tanto pelas instutuições de caridade particularmente as femininas".

A atriz que foi indicada ao Oscar 2021 pelo seu roteiro no filme Bela Vingançaainda brincou sobre o momento em que ficou frente a frente com a futura Rainha: "Eu estava nervosa que poderia ser jogada na Torre - mas até agora, tudo bem".

A Torre na qual Emerald faz referência é a Torre de Londres, que entre os anos de 1100 e 1952 foi usada como uma prisão.

Emerald interpretou Camilla nas temporadas 3 e 4 da série da Netflix. Porém, nas próximas temporadas quem assumirá o papel da Duquesa será a atriz Olivia Williams (53).

No final de fevereiro, o set de filmagens de The Crown foi roubado e joias com o valor acima de R$ 1 milhão foram levadas.

A Família Real e The Crown

Apesar da brincadeira de Camilla e do encontro amigável com a atriz que a interpretou, a série The Crown divide opiniões na Família Real e seus amigos próximos.

Ao final de 2021, a amiga da Princesa Diana Jemima Khan (47) disse que a série da Netflix faltou com respeito no modo de retratar a falecida esposa do Príncipe Charles.

E em 2019, a atriz Olivia Colman (48) que interpretou a Rainha Elizabeth II (95) revelou em um talk-show britânico que perguntou para o Príncipe William(39) se ele já havia assistido a série.

"Eu estava tão animada e o perguntei, 'Você já assistiu?'. Sua resposta foi um firme, 'Não', mas ele foi muito charmoso e muito amável", contou a atriz vencedora do Oscar.

Confira aqui imagens do encontro entre Camilla Parker-Bowles e Emerald Flennell!

A futura Rainha fez uma brincadeira com a atriz de The Crown

em seu discurso no evento feito no Dia Internacional das Mulheres

- Foto: Getty Images

Emerald Fennell levou o Oscar por seu roteiro no filme Bela Vingança em

2021 e Camilla Parker-Bowles foi recentemente nomeada a futura Rainha

- Foto: Getty Images