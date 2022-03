Príncipe William revela que seus filhos perguntam sobre a guerra que está acontecendo na Ucrânia

Em uma visita com sua esposa Kate Middleton a um centro cultural ucraniano de Londres, o Príncipe contou que seus filhos perguntam sobre a guerra

CARAS Digital Publicado em 09/03/2022, às 16h24

Nesta quarta-feira, 9, o Príncipe William (39) e sua esposa Kate Middleton (40) visitaram um centro cultural ucraniano em Londres.

Na visita, o casal real que usava broches com a bandeira da Ucrânia conversaram com membros da comunidade ucraniana e voluntários do centro cultural. O Príncipe e sua esposa também levaram doces para os trabalhadores voluntários no centro.

Durante o passeio, o filho do Príncipe Charles (73) comentou que seus filhos George (8), Charlotte (6) e Louis (3) perguntam sobre a guerra que ocorre na Ucrânia: "Os nossos (filhos) têm chegado em casa perguntando sobre isso. Eles obviamente estão falando sobre com os amigos na escola".

No Instagram, o Duque e a Duquesa de Cambridge postaram um vídeo com imagens da visita e comentaram sobre as ações realizadas no centro cultural ucraniano.

"O Centro Cultural Ucraniano em Londres se tornou um dos muitos centros que organizam doações, ajudas materiais e apoiam os ucranianos que vivem localmente. O trabalho que os voluntários aqui estão fazendo para garantir que a ajuda chegue onde é mais necessária, é inspirador", escreveram William e Kate na legenda da postagem.

O filho engajado de William e Kate

Os filhos do Príncipe e da Duquesa vêm se engajando e querendo solucionar os problemas do mundo. Em outubro de 2021, William revelou que seu filho mais velho George se irrita com pessoas que jogam lixo no chão.

"George recentemente tem feito coleta de lixo na escola, e eu não havia percebido mas falando com ele outro dia ele começou a mostrar que estava um pouco confuso", contou o irmão do Príncipe Harry (37).

Foi então que o marido de Kate Middleton falou que o filho se irritou com a poluição: "(Ele estava) um pouco irritado com o fato de que eles haviam saído para coletar lixo e no outro dia, nós fizemos a mesma rota no mesmo horário e quase todo o lixo que eles haviam coletado estava lá de novo".

Confira aqui as imagens da vista do Príncipe William e Kate Middleton no Centro Cultural Ucraniano em Londres!

O Príncipe William e Kate Middleton levaram brownies e barras de granola

para os voluntários no Centro Cultural Ucraniano em Londres

- Foto: Getty Images

O Príncipe William revelou que seus filhos têm perguntado sobre a guerra

na Ucrânia e conversam sobre o assunto na escola

- Foto: Getty Images