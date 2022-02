Set da série The Crown é assaltado e joias roubadas tem valor acima de R$ 1 milhão

O estúdio de gravação da série The Crown foi assaltado em Yorkshire, na Inglaterra

CARAS Digital Publicado em 24/02/2022, às 14h56

O set de gravações da série The Crown, da Netflix foi assaltado em Yorkshire, na Inglaterra.

Segundo a Variety, entre os itens roubados estão joias, avaliadas em um milhão de reais, uma réplica de ovo Fabergé, um relógio de pêndulo, uma penteadeira, copos de cristal e candelabros de prata e ouro.

"Podemos confirmar que as antiguidades foram roubadas e esperamos que sejam encontradas e devolvidas com segurança. As substituições serão feitas, não há expectativa de que as filmagens sejam adiadas", declarou um porta-voz da Netflix em comunicado.

A decoradora do set da série, Alison Harvey, falou sobre o ocorrido. "Os itens roubados não estão necessariamente nas melhores condições e, portanto, de valor limitado para revenda. No entanto, eles são valiosos como peças para a indústria cinematográfica do Reino Unido".

A quinta temporada de The Crown está marcada para estrear em novembro de 2022.