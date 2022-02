Para comemorar o Ano Novo Chinês, Príncipe Chales e Camilla visitam Chinatown de Londres

Na última terça-feira, 1, o Príncipe Charles (73) e sua esposa Camilla (74) foram à Chinatown de Londres comemorar o Ano Novo Chinês.

Ao chegarem no local, o casal real foi recebido por dançarinos vestidos de leão. O Príncipe e a Duquesa de Cornwell vestiam cachecóis em comemoração ao Ano do Tigre.

Após a recepção, os dois andaram pelas ruas da Chinatown e visitaram um restaurante onde assistiram a uma demonstração da caligrafia chinesa.

Depois deste passeio, o casal se dividiu. Enquanto Charles conversou com integrantes da comunidade local sobre crimes de ódio contra a comunidade chinesa e asiática, Camilla foi ao Centro de Informações e Aconselhamento Chinês onde conversou com policiais, assistentes sociais e clientes de imigração.

O Príncipe Charles tem muito interesse na cultura chinesa e já fez outras visitas à Chinatown. No último domingo, 30, o ex-marido da Princesa Diana publicou em suas redes uma mensagem aos que celebram o Ano Novo Lunar.

"Minha esposa e eu gostaríamos de desejar um feliz, saudável e próspero Ano Novo para todos na China - e todos que estão celebrando o Ano Novo Lunar ao redor do mundo", escreveu o irmão do Príncipe Andrew (61).

福虎祈福,阖家幸福



新年快乐 ­



The blessing of the tiger brings happiness to all families in the year of the tiger.



Wishing you peace and happiness.#LunarNewYearpic.twitter.com/UVSJwc5T2h