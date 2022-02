Camilla, a Duquesa de Cornwall, fala sobre ser nomeada futura Rainha por Elizabeth II

Esposa do Príncipe Charles, Camilla contou em entrevista o que pensa da nomeação para Rainha

CARAS Digital Publicado em 24/02/2022, às 16h09

Nesta quinta-feira, 24, Camilla Parker (74) revelou em uma entrevista o que pensa ter sido nomeada a futura Rainha do Reino Unido.

"Claro, é uma grande honra, não poderia ser outra coisa", comentou a esposa do Príncipe Charles (73) sobre assumir o papel de Elizabeth II (95).

A Duquesa de Cornwall ainda disse que mesmo quando Rainha não deixará de realizar trabalhos contra a violência doméstica, que é uma de suas principais causas em seu trabalho real.

"Eu vou continuar com essas causas. Você sabe, se eu começo algo assim, eu não vou desistir no meio do caminho", contou Camilla na entrevista.

Camilla Parker será a próxima Rainha!

Durante seu jubileu de platina, a comemoração dos seus 70 anos no trono, a Rainha Elizabeth II revelou que Camilla será a próxima a assumir seu cargo.

Porém, a notícia não foi muito bem aceita pelo Príncipe Harry. Segundo fontes próximas, o filho do Príncipe Charles com a Princesa Diana estaria irritado com a nomeação.

A saúde de Elizabeth II

No último domingo, 20, foi anunciado que a Rainha Elizabeth II testou positivo para Covid-19. Mesmo com sintomas leves, a monarca teve de cancelar alguns compromissos nesta semana.

Nesta quinta-feira, 24, a Rainha teve que cancelar mais afazeres, mesmo os realizados virtualmente. De acordo com um porta-voz do Palácio de Buckingham a matriarca da Família Real cancelou dois eventos virtuais.

"Sua Majestade irá continuar com tarefas leves. Nenhum outro compromisso está agendado para essa semana", complementou o porta-voz.