Carol Sampaio exibe vídeo oficial do seu casamento com Frederico Xavier

Após o casamento com a presença de famosos, Carol Sampaio e Frederico Xavier exibem o vídeo da cerimônia na Sapucaí e da festa em um camarote

A promoter e empresária Carol Sampaio e o chef Frederico Xavier se casaram na noite de sexta-feira, 24, na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. A cerimônia aconteceu ao ar livre no final da passarela do samba e a festa teve lugar em um dos camarotes do local.

Agora, neste sábado, 25, ela compartilhou um vídeo oficial da celebração em suas redes sociais. O vídeo trouxe as imagens da cerimônia de casamento, com direto a entrada da noiva, detalhes dos padrinhos e a troca de olhares dos noivos. Logo depois, as imagens exibiram detalhes de como foi a festa, incluindo o momento em que os noivos cortaram o bolo, a diversão na pista de dança e a interação com os convidados.

Nos comentários do vídeo, os amigos famosos dos noivos celebraram a união. Isis Valverde escreveu: “Que alegria te ver sorrir”. Romana Novais comentou: “Felicidades Carol”. Jeniffer Nascimento disse: “Foi lindo demais”. Julia Lemmertz comentou: “Que lindo! Felicidades! Muito amor e carinho para vocês, uma vida feliz e cheia de caminhos abertos e proteção”.

O evento de casamento contou com a presença de vários convidados famosos, como Paolla Oliveira, Diogo Nogueira, Thaila Ayala, Sophie Charlotte, Daniel de Oliveira,Flávia Alessandra, Ticiane Pinheiro, Thiaguinho, Narcisa Tamborindeguy e muito mais.

A festa teve cerca de 11 horas de duração e contou com muitos detalhes luxuosos. O bolo de casamento teve seis andares e foi decoração com flores brancas. Inclusive, as flores brancas foram as escolhidas para decorar a cerimônia e também a festa.

Os noivos escolheram a Sapucaí como local da cerimônia por causa da alegria que o local transmite. Eles se conheceram no restaurante onde ele trabalhava. Ela foi almoçar com uma amiga e ele foi muito atencioso com elas após ser avisado sobre a presença delas no local. Os dois ficaram se falando por um mês até o primeiro jantar.

Assista ao vídeo do casamento de Carol Sampaio e Frederico Xavier: