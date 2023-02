Sem sutiã, Carol Peixinho surge deslumbrante ao lado de Thiaguinho em casamento

Carol Peixinho surge deslumbrante com vestido ousado e muito brilho no casamento de Carol Sampaio

A ex-BBB e influenciadora Carol Peixinho roubou a cena nesta sexta-feira, 24, no casamento da promoter Carol Sampaio. Ao lado do namorado Thiaguinho, ela apareceu com um look bem ousado e mostrou toda a sua beleza.

Sem sutiã, ela apostou em um vestido rosa metalizado com muito brilho. A peça deixou o corpão sequinho da influenciadora em evidência. Ela sorriu e posou para fotos assim que chegou como uma das convidadas do casamentão.

A cerimônia luxuosa acontece em plena Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. Conhecida por criar as listas VIPs de vários eventos, ela vai dizer o 'sim' na frente de uma lista deslumbrante de celebridades convidados. No final da tarde, vários famosos já começaram a chegar para o evento badalado e mostraram que capricharam nos looks para o evento.

A atriz Paloma Bernardiapostou em um vestido roxo com babados e uma fenda profunda na perna. Rafa Brites surgiu com um conjunto de saia e top roxo e deixou a cinturinha à mostra. E a influencer Rafa Rafalimann destacou suas curvas impecáveis em um vestido rosa justo e longo.