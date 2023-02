Paolla Oliveira surge com vestido decotadíssimo e com brincos gigantes no casamento de Carol Sampaio

Acompanhada de Diogo Nogueira, Paolla Oliveira capricha na escolha do vestido com decote poderoso e justo ao corpo para o casamento de Carol Sampaio e Frederico Xavier

A atriz Paolla Oliveira surgiu deslumbrante na cerimônia de casamento da promoter Carol Sampaio com o chef Frederico Sampaio. A celebração aconteceu na noite desta sexta-feira, 24, na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, e contou com a presença de cerca de 1 mil convidados, incluindo vários famosos.

Para a ocasião, a estrela global apareceu com um vestido lilás justo ao corpo, com decote poderoso e uma fenda profunda nas pernas. Para completar o look, ela colocou brincos enormes e caprichou na maquiagem e no penteado. Por sua vez, o cantor Diogo Nogueira surgiu com um terno roxo para combinar com a amada.

Fotos: Marcelo e Webert Belicio / AgNews

Paolla Oliveira rebate cobrança pelo corpo perfeito

Em entrevista na Revista CARAS, Paolla Oliveira rebateu as cobranças pelo corpo perfeito no Carnaval. A estrela opinou sobre a pressão estética que as mulheres sofrem. “A gente precisa desconstruir essa ideia careta. A gente está vivendo um momento de muita liberdade, liberdade do nosso corpo. Estou sedenta por mudanças na minha vida e não quero mais ficar cedendo aos velhos padrões. Não tem essa história de preparação para o carnaval, a gente já está preparada!”, disparou ela.

E completou: “Se eu tenho essa voz, por que não fazer uma reflexão e inspirar as pessoas. Quero estar bonita, quero estar bem no carnaval, mas tenho muito mais coisas para falar, quero questionar e quero que as pessoas se sintam questionadas”.

“A gente nunca é o suficiente para quem tem uma expectativa que não é a sua realidade. A gente está sempre fora dos padrões. Por mais próxima que eu esteja de algum padrão, eu nunca estou aceitável, me sinto inadequada várias vezes e isso, infelizmente, é uma constante para todas as mulheres. E eu me enquadro nisso”, finalizou.