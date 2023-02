Espetáculo! Ticiane Pinheiro surge em casamento com longo de couro e fenda até o limite

Ticiane Pinheiro surge em casamento com look impecável; cerimônia acontece na Marquês de Sapucaí

A apresentadora Ticiane Pinheiro surgiu deslumbrante nesta sexta-feira (24) no casamento da promoter Carol Sampaio, que é muito próxima de várias famosas. Ela roubou a cena ao aparecer com um look bem inusitado.

Com um vestido drapeado de couro na cor verde-limão, a contratada da Record TV esbanjou estilo. Com os cabelos presos e as pernas de fora - graças a uma fenda arrasadora -, a esposa de César Tralli chamou a atenção.

A cerimônia luxuosa acontece em plena Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. Conhecida por criar as listas VIPs de vários eventos, ela vai dizer o 'sim' na frente de uma lista deslumbrante de celebridades convidados. No final da tarde, vários famosos já começaram a chegar para o evento badalado e mostraram que capricharam nos looks para o evento.

A atriz Paloma Bernardiapostou em um vestido roxo com babados e uma fenda profunda na perna. Rafa Brites surgiu com um conjunto de saia e top roxo e deixou a cinturinha à mostra. E a influencer Rafa Rafalimann destacou suas curvas impecáveis em um vestido rosa justo e longo.

Veja: