Sophie Charlotte aposta no vestido com decote profundo para casamento de Carol Sampaio

Ao lado de Daniel de Oliveira, Sophie Charlotte atrai todos os olhares ao investir em um decote poderoso em look vermelho para o casamento de Carol Sampaio na Sapucaí

A atriz Sophie Charlotte marcou presença na cerimônia de casamento da promoter Carol Sampaio e do chef Frederico Xavier nesta sexta-feira, 24. Ela foi fotografada pelos paparazzi ao chegar ao evento no início da noite desta sexta-feira, 24, na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro.

A estrela foi ao evento com o marido, o ator Daniel de Oliveira, e chamou a atenção com o seu look. Sophie apostou em um vestido vermelho com decote profundo em V e um nó na cintura. O modelito destacou as curvas impecáveis do corpo dela.

Atualmente, Sophie Charlotte pode ser vista na novela Todas as Flores, do Globoplay, que terá a segunda temporada lançada em abril deste ano.

O casamento de Carol Sampaio contou com uma lista de celebridades, incluindo Ticiane Pinheiro, Cris Vianna, Rafa Kalimann e Thiaguinho. Veja os looks das outras celebridades aqui.

Fotos: Marcelo e Webert Belicio / AgNews

Filho de Sophie Charlotte e Daniel de Oliveira esbanja fofura no aeroporto

Há pouco tempo, o ator Daniel de Oliveira foi flagrado em uma viagem com o filho caçula, Otto, de 6 anos, fruto do casamento com a atriz Sophie Charlotte. Os dois foram fotografados enquanto circulavam pelos corredores do aeroporto de Santos Dumont, no Rio de Janeiro. O menino roubou a cena ao aparecer sentado na mala de mão do papai coruja.

Vale lembrar que Daniel também é pai de Raul, de 14 anos, e Moisés, de 12 anos, fruto do antigo relacionamento com Vanessa Giácomo.

Foto: Vitor Pereira / AgNews